En su día, salen padres de Puebla en busca de la venta de domingo

-Publicidad-

Desde la mañana de este domingo, Día del Padre, dos jefes de familia salieron vender su mercancía en busca de conseguir el sustento para su hogar, pues sin importar el día festivo recorrieron la junta auxiliar de San Sebastián de Aparicio, en la capital poblana.

Gonzalo, quien vende fruta picada y chicharrines en su triciclo en la plaza, contó a Ángulo 7 que salió de su casa cerca de las 10 de la mañana, tras ser felicitado por sus dos hijos: «Nos levantamos, me dieron el abrazo y nos salimos a trabajar», relató.

El comerciante vive en la junta auxiliar con su esposa, hija e hijo, siendo el sustento de la familia, por lo que labora hasta que termine su venta, cerca de las 5:00 de la tarde.

Sobre si planea algún festejo, respondió que «Seguir conviviendo con la familia, todos juntos», pues no tiene contemplado algo más: «Con los hijos y la familia es suficiente«, menciona.

No sabía del día

Don Carlos recorrió el primer cuadro de la junta auxiliar a pie, con un bulto de servilletas bordadas al hombro y un manojo en la mano, vendiéndolas a 15 pesos cada una.

El comerciante contó a este medio que no sabía que éste domingo es Día del Padre, pues por la mañana salió a las 9:00 para realizar su venta sin que su esposa, ahora la única en el hogar.

«No, no sabía, hasta que me dice, si van a hacer algo no lo sé, no hay que descartar, pero yo no sabía«, menciona el comerciante, a quien la fecha le pareció indiferente.

Aproximadamente a las 5:00 de la tarde, don Carlos comienza el camino de regreso a su vivienda, en el cual aún espera vender algunas servilletas, pues es el principal sustento de la casa.