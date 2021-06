Tiene que haber revisión total de línea 12 del Metro de CDMX: AMLO

-Publicidad-

El presidente, Andrés Manuel López Obrador, coincidió con especialistas en que se tiene que realizar una “revisión total” de la línea 12 del Metro de la Ciudad de México, tras la caída de una trabe en mayo pasado, para darle a la gente “absoluta seguridad”.

En su conferencia de prensa matutina, manifestó que se debe hacer el examen completo del tramo, como lo planteó el Colegio de Ingenieros Civiles, para que a partir del diagnóstico se tome una decisión, “no hay ningún problema, porque nosotros no aceptamos la corrupción ni la impunidad”.

Ante el cuestionamiento de un reportero sobre si habrá sanciones a las empresas responsables de la construcción, el mandatario respondió que “eso lo va a ver la autoridad, nosotros no somos encubridores, no es como antes, por eso no pueden nuestros adversarios, porque tenemos autoridad moral y política”.

Sobre el primer dictamen sobre las causas del accidente en la línea 12 del Metro, que ocasionó la muerte de 26 personas, señaló que “es acertado” y que la empresa encargada de realizarlo es seria, además de que especialistas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) coincidieron con el mismo.

Reiteró que no se puede adelantar si hubo corrupción en la construcción del tramo, pues es responsabilidad de la Fiscalía General de la República (FGR) y se tiene que atender a los familiares de las víctimas de manera especial “con mucho cariño”.

Recalcó su respaldo a la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, así como la necesidad de agilizar la rehabilitación de la línea.

En tercer trimestre economía se recuperará

En otro tema, López Obrador aseguró que en el último trimestre de este año, de septiembre a diciembre, la economía recuperará los niveles previos a la pandemia, pues existe crecimiento, lo cual se logró sin adquirir deuda y sin que se cayera la recaudación fiscal.

Refirió que “se cumplió el pronóstico” de que tras la crisis de mayo-junio de 2020 la economía mexicana repuntaría y no se quedaría estancada como muchos señalaron.

Expresó que muchos le exigían que solicitara créditos, pero “para repartirlos con los de arriba”, así como una prórroga en el pago de los impuestos, pero no realizó ninguna de las dos acciones, ya que, por el contrario, contribuyentes que tenían deudas las liquidaron.

Tribunales internacionales favorecen a corporaciones

El mandatario dijo que en los conflictos con empresarios se prioriza la conciliación para evitar llegar a tribunales, y menos si son internacionales ya que “eso lo impusieron en el periodo neoliberal, es una falta de respeto a la soberanía, por lo general cuando se va nunca gana el gobierno que representa al pueblo, siempre ganan las grandes corporaciones”.

Destacó que existen empresarios como Carlos Slim Helú que son responsables y respetuosos de la institucionalidad, pues siempre buscan llegar a acuerdos y no como otros que “quieren someter al gobierno”.

Recordó que en el caso de la hidroeléctrica de Chicoasén, en Chiapas, se obligó al gobierno a pagar una indemnización, tras irse a tribunales internacionales por la queja de una empresa, lo cual significó la pérdida de dinero lo cual “duele mucho cuando es del pueblo”.

Sin embargo, adelantó que se está llegando a un acuerdo con la empresa involucrada, ya que la obra civil está parada al 90 por ciento y la electromecánica en su totalidad, es decir que la presa no funciona, pues se le da prioridad a la privada.