Vuelve el hijo prodigo; Gianluigi Buffon regresa al Parma

El veterano portero italiano de 43 años, Gianluigi Buffon, anunció su regreso al Parma Calcio, equipo de la Serie B (segunda división del fútbol italiano), mismo en el que debutó profesionalmente en el año 1995.

Este 17 de junio, el Parma Calcio hizo oficial el fichaje bomba de la temporada del fútbol italiano, el regreso a sus filas del portero campeón del mundo del 2006, Gianluigi Buffon. Este anuncio se difundió a través de las redes sociales del equipo en un video donde aparece el futbolista con la playera desenterrando su vieja camiseta del club así como su playera de Superman, tradicionales en sus vestimentas cuando jugaba para la institución.

He is back where he belongs.

He is back home.#SupermanReturns 🔙🟡🔵@gianluigibuffon @Kyle_J_Krause @ParmaCalcio_en pic.twitter.com/bh2FO6P8YX

June 17, 2021