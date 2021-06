Participan 243 personas en Jornada de Donación de Sangre del IMSS

-Publicidad-

La jornada de donación de sangre a través de Módulos Itinerantes habilitados en las oficinas centrales del IMSS y la Coordinación de Control Técnico de Insumos (Cocti), que se realizó del 14 al 16 de junio, concluyó el miércoles con 243 donantes efectivos.

Durante los tres días también se instalaron módulos de ChiquitIMSS, JuvenIMSS, NutrIMSS, PrevenIMSS y de los Servicios de Prevención y Promoción de la Salud para Trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (Sppstimss), donde se otorgaron atenciones para prevenir, detectar enfermedades, fomentar la salud alimentaria y reproductiva.

En las oficinas centrales del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), se obtuvieron 107 donaciones efectivas, en donde estuvo presente el embajador de la donación de sangre, el perro Cuco, para alentar esta generosa práctica.

De igual forma, se otorgaron 133 asesorías de nutrición, 181 pruebas rápidas para detección de Hepatitis C (durante dos días), 191 detecciones de glucosa, 191 de hipertensión arterial y 60 vacunas de Hepatitis B.

Además, se aplicaron 40 vacunas de doble viral (Sarampión-Rubeóla), se otorgaron 133 asesorías de nutrición y 244 sesiones informativas personales y grupales sobre estrategias educativas para la salud (planificación familiar y entrega de preservativos).

En tanto, en las instalaciones de la COCTI donaron 136 personas los días lunes, martes y miércoles; se ofrecieron 104 detecciones de Hepatitis C, 75 de glucosa, 80 de hipertensión arterial, 75 tomas de peso y talla, 27 de exploración clínica de mama y 27 pruebas de Papanicolaou.

El doctor Gamaliel Benítez Arvizu, director del Banco de Sangre del Centro Médico Nacional (CMN) Siglo XXI, comentó que durante la jornada se tuvo una excelente respuesta de los trabajadores del IMSS y en las oficinas centrales del instituto se logró la captación de 107 unidades de sangre efectivas, cifra que superó las 82 donaciones realizadas el año pasado.

Abundó que por cada donación se pueden obtener al menos dos componentes sanguíneos; en ese sentido, al contar con más de 100 unidades estas podrían beneficiar hasta 200 pacientes, “pero podemos alcanzar hasta 300 personas si la fraccionamos por tres”.

“Principalmente a pacientes que son sometidos a procedimientos oncológicos, niños con leucemia, mujeres embarazadas, pacientes traumatizados y aquellos que necesiten alguna cirugía compleja que requiera apoyo transfusional”, dijo.

En esta jornada de donación de sangre altruista se contó con la colaboración de trabajadores de la salud del IMSS, entre médicos, enfermeras, personal de Trabajo Social, de Nutrición, mantenimiento y manejadores de alimentos.

El Seguro Social extendió la invitación a la población a que acuda a donar sangre en alguno de sus 160 Bancos de Sangre o centros de colecta, 16 en Tercer Nivel y 144 en Segundo Nivel en el país.

Los requisitos básicos para donar son: tener entre 18 y 65 años, un estilo de vida saludable, pesar más de 52 kilogramos, no consumir drogas intravenosas o realizar prácticas sexuales de riesgo, acudir con una identificación oficial, llegar descansado y no desvelado, no haber presentado enfermedades previas a la donación, ayuno máximo de ocho horas y mínimo de cuatro.

Para más información sobre la donación de sangre altruista, está disponible la página http://www.imss.gob.mx/bancodesangre y el teléfono 800 222 2668.