Entre lágrimas y polémicas, Ramos se despide del Real Madrid

El capitán del Real Madrid, Sergio Ramos, dijo, entre lágrimas, adiós al Real Madrid, equipo al que defendió sus colores por 16 temporadas, en un evento de despedida organizado por el club en la ciudad deportiva.

Este 17 de junio, el deportista tuvo su evento de despedida del Real Madrid tras 16 años jugando para el conjunto merengue. En este emotivo acontecimiento, quién fue el capitán del equipo dio un discurso en el que anunciaba oficialmente se marchaba del club, donde se destacó su emoción al detenerse para sacarse las lágrimas así como su frase: “uno nunca está preparado para decir adiós al Real Madrid”.

Tanto el presidente de la escuadra madrileña, Florentino Pérez, como el jugador recordaron su llegada al equipo en 2005 cuando Ramos sólo tenía 19 años, además de que fue el primer fichaje español de la conocida era de los “galácticos”, donde acompañó a la generación de leyendas como Raúl González, Iker Casillas Ronaldo Nazario, Zinedine Zidane, Roberto Carlos y David Beckham.

Ramos también tuvo la oportunidad de posar sólo y con su familia junto a todos los trofeos conseguidos durante su paso por Madrid, donde se encontraban cuatro Champions League, cuatro Mundiales de Clubes, tres Supercopas de Europa, cinco Ligas, dos Copas del Rey y cuatro Supercopas de España; sumando 22 títulos, mismos con los que el jugador pasó la historia por ser el futbolista que más campeonatos le dio en activo a la institución, récord que comparte con el brasileño Marcelo Vieira.

https://twitter.com/realmadrid/status/1405616235547529217/

“Nunca me he querido ir del Real Madrid”

En la conferencia de prensa posterior, Ramos respondió preguntas enfocadas hacia la razones de su despedida, después de que diversos medios especulaban de que la decisión lleva consigo conflictos con el club.

El jugador de 35 años aseguró que su intención era continuar en el equipo siempre y cuando hubiera tranquilidad y continuidad; sin embargo, dijo que la directiva solo se limitó a ofrecerle un años más de contrato con reducción salarial cuando él deseaba mínimo dos temporadas.

“Pues el club me hace una oferta de un año con la bajada de salario, hoy quiero recalcar y dejar bien claro que el dinero nunca fue un problema… Me ofrecían un año y yo quería dos… Lo mío era tranquilidad, continuidad para mí y para mi familia, era lo único que yo he pedido”

También declaró que a pesar de las diferencias en los arreglos, él terminó accediendo a las peticiones del equipo, pero que cuando lo hizo ya era demasiado tarde.

“Acepto la oferta con la bajada de salario y se me dice que ya no hay oferta… se me comunica que tiene una fecha de caducidad y yo no me había enterado. Esa es la verdad”.

Igualmente, afirmó que a pesar de las ofertas que ha recibido no ha pensado en cuál será el próximo destino que le acoja y que a partir de este momento empezará a analizar las propuestas que se presenten.

“Pues obviamente ha habido alguna que otra llamada a mi hermano, a mi agente, clubes interesados, pero en ningún momento hemos tenido en mente salir del Real Madrid… Yo siempre fui muy sincero, no habíamos hablado ni habíamos buscado, a partir de ahora pues buscaremos una buena opción para mí”

“Es imposible ver a Ramos con la camiseta del Barça”

Asimismo, se le cuestionó la posibilidad de regresar a Sevilla, equipo en el que debutó, a lo que Ramos contestó que por el momento esta idea no la ve con buena pinta. Y en cuanto le preguntaron que si jugaría con el Barcelona, dejó en claro que esa no es una opción, y que verlo de blaugrana es algo nunca iba a pasar.

“Sevilla es el otro club de mi corazón, el club de mi vida y viví una etapa maravillosa, pero a día de hoy obviamente no contemplo esa opción, al igual que el Sevilla no lo contempla”.

“Al nivel del Barça es un no rotundo como el Bernabéu nuevo de grande. Es imposible ver a Ramos con la camiseta del Barça, así que podéis estar muy tranquilos”.

Si bien como lo indicó el mismo futbolista aún no hay un rumbo fijo, medios como el diario Olé han hablado sobre el interés de equipos como el Paris Saint Germain, el Manchester City, el Manchester United o el Bayern de Múnich. Incluso hay quienes han manejado que se pueda ir a una liga de menor exigencia como en Estados Unidos, Arabia o China, pero eso es algo que se revelará durante el mercado de verano.