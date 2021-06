Claudia Rivera y su ejército al 2024

-Publicidad-

Otra que tampoco le pedirá permiso al gobernador Luis Miguel Barbosa, para buscar la candidatura a la gubernatura del Estado, es Claudia Rivera Vivanco.

La presidenta municipal de Puebla, tiene legítimas aspiraciones de convertirse en gobernadora del Estado, de su Estado.

Por su juventud, no tiene compañeros ex diputados ni ex servidores públicos, pero su presencia en la base de MORENA se vio reflejada en la reciente elección con unos 190 mil votos.

El camino de Claudia es la presidencia estatal del Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), en la que se enfrentará a Gabriel Biestro y a Mario Miguel Carrillo, diputado federal electo por Atlixco.

No le conviene ser delegada federal. Se encierra en una sola función. La ley la acota. Sufriría las limitaciones que el servicio público impone para hacer política.

Rivera Vivanco también tiene su ejército electoral: Todos quienes votaron por ella que son muchos, un montón, si tomamos en cuenta que todo el aparato y estructura de gobierno, operó en su contra en la reciente elección.

Tiene el apoyo presidencial ¿Quieren más?

Tendrá al gobernador persiguiéndola un día sí y otro también.

Para ello, usará a la Auditoria Superior del Estado, tan asidua a la «filtración de documentos y denuncias».

La prensa barbosista le publicará documentos oficiales mañana, tarde y noche. La descalificación en su máximo esplendor.

Así como Moreno Valle le hizo a Barbosa.

Pero Claudia tiene con ella, el halo protector del Palacio Nacional, hasta donde los tentáculos del gobernador, nomás no llegan.

Ah, se me olvidaba, Claudia tiene apoyos de varios gobernadores electos de MORENA.

Ya iremos platicando del ejército de Claudia Rivera Vivanco rumbo al 2024: Sus «amarres», patrocinadores, aliados, seguidores y apoyos del más alto nivel.

Ni Obama

Si el Tribunal Electoral del Estado (TEE) reconoce el triunfo del PRI en la diputación local de Zacapoaxtla, entonces MORENA habrá ganado lo mismo que en el 2018, lo cual es un empate técnico que le quita la sonrisa al partido en el poder y le da al tricolor una victoria que no esperaba, ni Obama.

El Verdugo

No sé que presumen los diputados electos por el principio de representación proporcional, los famosos plurinominales de todos los partidos. Se toman fotos y las publican como si hubieran ganado la elección en las urnas. Nadie votó por ellas o ellos. En fin. El Verdugo dice: La dignidad no se presume, se ejerce.

