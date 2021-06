-Publicidad-

El gobierno estatal presentó una denuncia penal contra de exmandos de la SSP por la construcción de cuartos en el penal de San Miguel que rentaban a reos para visitas conyugales, así como se dio de baja a Saúl Gamboa Condado, director de Operaciones Especiales.

Así lo informó, en rueda de prensa este lunes, el gobernador Miguel Barbosa Huerta, quien indicó que estas acciones son parte de la limpia que se está haciendo al interior de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), tras la salida de Raciel López Salazar.

Refirió que exmandos de origen chiapaneco, que fueron traídos por el otrora secretario, estuvieron a cargo del Centro de Reinserción Social (Cereso) de San Miguel construyeron “un pueblito” en el patio del centro penitenciario ubicado en la capital poblana.

Dijo que edificaron cuartos que estaban divididos en dos o tres con servicios de baño y televisión, los cuales rentaban hasta en 2 mil 500 pesos la noche y 200 pesos la hora, para visitas conyugales, por lo que a pesar de que estaban prohibidas por la pandemia, no las suspendieron.

“Los fines de semana entraban prostitutas, sexoservidoras y les cobraban, ya está en curso la investigación, el pueblito ya se derrumbó, eran construcciones de tabique con baños, televisión, camas, todo, a ese nivel llegaron, pero ya se derrumbó completito y hay una denuncia penal en curso”, asentó.

Aunque no precisó contra cuantas exmandos fue presentada la denuncia, indicó que “así ocurrió” y todo se tiene que corregir, por lo que entre la limpia que se está haciendo igual ya se dio de baja a al director de Operaciones Especiales de la SSP, Saúl Gamboa Condado, el sábado pasado.

“Estamos limpiando, ya se fue Gamboa, sale, se va a investigar mucho, pero ya se fue, di la instrucción el sábado de que se fuera. Yo no voy a permitir que nada irregular exista dentro de la policía, estamos corrigiendo las prácticas que desarrollaron los chiapanecos”, afirmó.

Barbosa Huerta comentó que, tras la salida de Julián Palomares del Valle, se estuvo llamando a los grupos de uniformados que se formaron para que entregaran su armamento. Respecto al operativo que hizo el Ejército en la Dirección de la Policía Estatal el pasado viernes,

Explicó que dos grupos de policías no lo habían hecho, por lo que fueron citados y se requirió la presencia de elementos de la Sedena debido a que uno de estos grupos tuvo reacciones de rebeldía violenta, pero que al final fueron desarmados y entregaron las patrullas.

Por otra parte, sobre la manta que apareció colgada en un puente peatonal el sábado pasado en la que se exigía la salida Gamboa Condado, así como del subsecretario de Gobernación Estatal, Ardelio Vargas Fosado, el mandatario estatal comentó que esta práctica se da en dos maneras, una que puede ser de los propios policías como parte de la “grilla” entre ellos, y otra puesta por los delincuentes.

No obstante, la minimizó y señaló que las decisiones en los temas de seguridad son tomadas sin temor y duda, porque actúa con honestidad y no cederá ante nadie, ya que los cambios que se hagan son por parte de él y no con presiones de alguien.

Finalmente, sobre la protesta de familiares de los 17 custodios del penal por la fuga de “El Pirulí”, dijo que no es un asunto que se trate de movimientos y aunque reconoció que lamenta la situación que enfrentan, hay muchas pruebas.