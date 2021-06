Una nueva esperanza para Puebla capital, pero habrá que tener cuidado en el cambio de estafeta

-Publicidad-

Se acabaron las elecciones y ya entregada la constancia de mayoría al nuevo presidente municipal electo en Puebla Capital, Eduardo Rivera Pérez, éste, deberá de avanzar, paso a paso, con mucho cuidado en el cambio de estafeta, pues es evidente que independientemente de que le pondrán cientos de trabas, al menos en lo que a Seguridad se refiere, el mismo, dará cuenta de muchas irregularidades, y si quiere que se confíe en él, tendrá que hacerles frente y resolverlas.

Iniciando, por que la administración, toda fue llevada con los pies y con la mayor de las irregularidades, deberá entonces, trabajar por los ciudadanos de Puebla capital, desde el primer minuto y si se puede antes, mejor, además, tener mucho cuidado al menos de dos cosas de inicio, cuidarse de la Inútil y comprobadamente muy pequeña Lulú, sus asesores y aparentemente socios como Ruiseco entre otros, su enfermiza y extraña relación con la aprendiz fracasada de presidenta y, de no tratar de engañar de nuevo a los poblanos, trayendo otra vez a su compinche de la Primaria, Amadeo con quien perdiera el control de entre otras cosas, la Seguridad Publica y una ciudad libre de ambulantaje.

Deberá de revisar con lupa, lo que le entregan y de verdad fincar responsabilidades si son encontradas, además de no permitir se queden incrustados toda o parte de la pandilla que la Ignorante Lulú puso a trabajar en su lugar, porque ella del tema se quedo como el chinito…nomas “milando, pelo eso sí…coblando”

Esperemos, que ahora si se valore a los policías poblanos, que los hay y muchos, jóvenes, expertos, comprometidos con Puebla y el País, con carrera y, además, por si esto fuera poco, profesionales y profesionistas en el tema de la Seguridad.

Habrá que revisar cuentas y compras, contrataciones y declaraciones de mandos altos, como llegaron y como se van, por que este fraude que se le hizo a la comunidad poblana, no tiene parangón y mire que ha habido “prietitos en el arroz”, pero esta gente, demostró voracidad total y también, total desinterés por la comunidad poblana.

Es de esperarse que la inexperta presidenta y la inútil protegida, la ignorante Lulú, se tirarán al suelo acusando de trampas, de misoginia, de guerra sucia y otras cosas a las que ellas están ya acostumbradas y que ya iniciaron, además en ese tema, si son expertas, junto con las de tirar granadas de humo, para que no se vean sus sucios arreglos, como incluso sus colaboradores lo han estado reconociendo, baste para ello revisar la prensa.

Pero mi respetado presidente electo, esta es la Puebla que ha sabido salir adelante siempre, la Puebla que no se cansa de luchar, ni de trabajar día a día, la Puebla que de ninguna manera se rinde, así que, no le falle.

No le falle, por que el horno no esta para bollos y cada uno de los ciudadanos que habitan o trabajan en la capital, estamos cansados de ver como se despedaza nuestra seguridad y como vienen a saquear a esta noble y heroica ciudad, en Puebla, vuelvo a repetir, tiene usted decenas, por no decir cientos de buenos policías y ciudadanos comprometidos en otras áreas, que pueden nivelar y posteriormente sacar bien a flote nuestro Barco.

No es necesaria gente de fuera, usted es joven y me consta la energía y conocimiento con el que peleaba por nuestra comunidad, que aun sin ser como yo, poblano de nacimiento, pero si de convicción y de manera legal, lo hemos hecho siempre, aquí nos debemos y por esto trabajamos y luchamos.

De lo anterior da cuenta un desayuno en donde usted era diputado y tuvo un enfrentamiento de ideas, con el entonces secretario de Seguridad Pública del estado, el general Mario Ayón, saliendo usted, bien librado en esa ocasión de la manera más cortés, política y acertada que pudo haberse dado.

Debe demostrar su calidad de ser humano haciendo trabajo de unión y no de separación social de ningún tipo, de gobernar para todos ya cada uno de los ciudadanos sin etiquetamientos ni filias ni fobias.

De eso necesitamos que se acuerde y trabaje, de eso se requiere que recuerde y aplique, no más refritos de lo mismo, ni de funcionarios que demostraron sus grandes fracasos por muy sus amigos que sean, y tenga usted las precauciones pertinentes de los buitres que andan dando de vueltas con la esperanza de un trozo de carne y de las trampas que seguro le colocaran claudia, la inútil lulú, su familia y asociados, que como dijera Salvador Diaz mirón “ “Hay aves que cruzan el pantano y no se manchan… ¡mi plumaje es de esos!”. Pero estas arpías…ni pantano dejan, como dijera el Piporro…

¿O no?

Juzgue Usted

