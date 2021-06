Seguiremos trabajando por el distrito 13: Hersilia Córdova

-Publicidad-

Luego de que Hersilia Córdova Morán, líder del Movimiento Antorchista en Atlixco, no ganó la elección en el distrito federal 13 con la coalición Va por México, indicó que no impugnará el resultado y aseveró que seguirá trabajando, desde su trinchera, a favor de la demarcación.

«A los 60 mil votantes del distrito 13 federal quiero brindarles el más profundo de los agradecimientos y el más leal de los reconocimientos por sumarse a la candidatura de su servidora ya que fue una batalla muy difícil y aunque los resultados no nos favorecieron quiero decirles que yo junto con todo mi equipo de trabajo nos comprometemos a seguir trabajando día con día y seguiremos haciendo lo necesario para sacar a la patria y al distrito del atraso y la marginación», dio a conocer la dirigente seccional.

En rueda de prensa, mencionó que es necesario que la alianza de los partidos PAN, PRI y PRD sigan trabajando juntos para que en las nuevas contiendas puedan obtener el triunfo y el bienestar del pueblo de Atlixco.

Agregó que «no dudo que el día de las elecciones nuestros adversarios hayan hecho la compra de votos no solo en Atlixco, sino en todo el distrito, pero nuestra lucha no se ha terminado y seguiremos trabajando para que la gente se quite la venda de los ojos y juntos hagamos un cambio. Nos queda la satisfacción de que los 60 mil votos que fueron a nuestro favor son de pura saliva, solo hablándole a la gente directo a su inteligencia y nos queda la alegría que esa gente se une a nuestra lucha”.

Por último agregó que ella no impugnará ningún voto y que su vocación la lleva a seguir trabajando de la mejor manera y limpia.