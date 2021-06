Luis Videgaray inhabilitado por una década y Margarita Zavala será diputada plurinominal

-Publicidad-

SFP: Luis Videgaray, en la mira // Por la ruta de Emilio Lozoya // De las mitades de la CDMX

Carlos Fernández Vega en su columna México SA, publicada en La Jornada, indica que suda frío quien fuera ajonjolí de todos los moles en el sexenio de Enrique Peña Nieto, pues la autoridad anticorrupción yale prepara la cama, de tal suerte que todo apun-ta a que ese nefasto personaje transitará, cronométricamente, por la misma ruta del ex director general Emilio Lozoya Austin. Se trata de Luis Videgaray, a quien la Secretaría de la Función Pública (SFP) inhabilitó por 10 años “para ocupar empleos, cargos o comisiones en el servicio público por acreditarse la falta de veracidad en sus declaraciones patrimoniales de tres años consecutivos, cuando se desempeñó como secretario de Hacienda y, posteriormente, de Relaciones Exteriores (a la que llegó a aprender).

Según la información de la SFP, desde el 11 de mayo el ex ministro del (d) año fue notificado de tal inhabilitación, pero el anuncio se postergó para ayer por respeto a la veda electoral respecto de acciones de comunicación social de la administración pública federal. En el sexenio peñanietista, Videgaray, siempre protagónico, metió la mano hasta en el más lejano rincón, desplazando a todos los integrantes del gabinete. De hecho, era público y notorio que así procedió hasta con quien, oficialmente, despachaba en Los Pinos.

La SFP detalla que en junio de 2019 ordenó iniciar la investigación patrimonial de Videgaray, luego de conocer su posible participación en la compra irregular de la planta de fertilizantes AgroNitrogenados, la cual ocasionó un millonario daño patrimonial al Estado. La sanción impuesta es la máxima que permite la ley dentro del procedimiento de responsabilidades por las omisiones en las declaraciones patrimoniales de un servidor público y es independiente de otros procesos de investigación o sanción que pudieran estar en curso por ésta u otras autoridades.

Aquí la columna completa

Alito busca morder el anzuelo

Julio Hernández López en su columna Astillero, publicada en La Jornada de San Luis, indica que el presidente de México, en su carácter de explicador de los resultados electorales de este domingo y, en particular, de lo relacionado con Morena y su repercusión en los gobiernos, deslizó ayer en su conferencia matutina de prensa la posibilidad de buscar acuerdos con próximos diputados federales del Partido Revolucionario Institucional (PRI) para impulsar reformas especiales que requieran una mayoría calificada de votos que, en la próxima legislatura, será más difícil de alcanzar que en la actual saliente.

-Publicidad-

En los hechos ya se han dado ese tipo de acuerdos entre Morena y PRI en el trienio legislativo que está por concluir. En momentos complicados, el partido tricolor ha colaborado con el guinda para que este consiga los votos necesarios en esas coyunturas. Dulce María Sauri y Rubén Moreira han sido personajes relevantes en esos arreglos.

Ahora, dado que el PRI forma parte de una coalición con los partidos Acción Nacional y De la Revolución Democrática, que pretende pasar de lo electoral a lo legislativo, el anzuelo andresino ha sido oficialmente rechazado por la mencionada trinidad, aunque el dirigente priista, Alejandro Moreno, se ha mostrado interesado en aceptar la invitación particular: la alianza con PAN y PRD, ha dicho Moreno, “no deja de lado que el PRI tenga agenda propia” y se pueda sentar “a dialogar con el presidente de la República y el gobierno federal”.

Aquí la columna completa

La columna Frentes Políticos, publicada en Excélsior, indica que 1. Desastre. Que a los partidos políticos les quede claro que, si la ciudadanía difícilmente se decanta hacia los políticos de cepa, como Javier Hidalgo, Pablo Gómez o Alfonso Ramírez Cuéllar, quienes perdieron en su intención de repetir en el cargo o, lo que es lo mismo, el voto los devolvió a la realidad, jamás preferirán a principiantes. La mejor lección que dejan estos comicios intermedios es el conocimiento tácito de que los electores no se dejan engañar, y aquellos improvisados quienes se lanzaron, por ser “famosos” no conectan con el voto: Paquita la del Barrio, Alfredo Adame, Lupita Jones, Vicente Fernández junior, José Joel, El Tinieblas y hasta Sergio Mayer. Para hacer el ridículo están sus entornos personales y no la palestra política.

- Publicidad -

2. A darle. El gobernador Alfredo Del Mazo llamó a dejar atrás las campañas y a trabajar en la unidad del Estado de México. Reiteró que su administración fomenta el diálogo y el trabajo en equipo con todas las fuerzas políticas. Debe estar satisfecho, pues él ya hizo su parte. Las elecciones del domingo cambiaron la geografía electoral de la entidad. El PRI, de acuerdo con los conteos, muestra una clara recuperación, pues habría ganado el doble de los municipios que obtuvo hace tres años, y Morena habría perdido la mitad de las demarcaciones que gobierna. Toluca, Tlalnepantla y el emblemático Atlacomulco, nomás, entre los puntos más importantes. No es de a gratis lo único bueno que hizo el tricolor en todo el país.

3. ¿Si siembras margaritas, qué cosechas? Luego de que la presidencia de Marko Cortés en el PAN trajo como consecuencia la división del albiazul y el retiro temporal de los calderonistas, un acuerdo de última hora ha dado al panismo algunas posiciones de privilegio. Tras negársele el registro a México Libre, el partido que Margarita Zavala y Felipe Calderón pretendían crear, lograron colarse a las listas de candidatos por Acción Nacional y la exprimera dama será diputada por vía plurinominal, mientras Lía Limón, una de sus allegadas, ganó la alcaldía de Álvaro Obregón, en la capital del país. Funcionó la operación cicatriz, y lo interesante es que se convierte en un trampolín hacia el 2024. ¿Quién ya ve a doña Margarita en la boleta presidencial?

Aquí la columna completa