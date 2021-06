AMLO reitera que Tren Maya no dañará reservas ecológicas en sureste

-Publicidad-

El presidente, Andrés Manuel López Obrador, reiteró que los mil 554 kilómetros del Tren Maya no afectarán ninguna reserva ecológica en el sureste del país, pues se construyen en rutas férreas antiguas o en derechos de vía de carretera y existen pases de fauna.

En la firma del contrato para la adquisición de los convoyes, indicó que además existe un paso elevado, en el tramo de Tulum a Cancún, de alrededor de 40 kilómetros, el cual no impactará en las selvas.

Además, expresó que en toda la zona del Tren Maya se aplica el programa Sembrando Vida, el cual es el más grande de reforestación en el mundo, con una inversión de mil 300 millones de dólares al año.

Puntualizó que una parte de los trenes se moverán con energía eléctrica, no sólo con diésel, pues se busca que no haya contaminación y destacó la importancia de recalcarlo, ya que hay “ambientalistas financiados o asociaciones que se dedican a presentar amparos para que no podamos hacer nada” con lo que buscan atacarlo.

Convoyes tienen 72% de integración

En tanto, Rogelio Jiménez Pons, director del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), informó que los convoyes, que tendrán un costo de 36 mil millones de pesos, tienen un 72 por ciento de grado de integración, es decir, de materiales fabricados en México por el consorcio ganador de la licitación, conformado por Bombardier-Alstom y CAF.

Apuntó que el efecto del Tren Maya sobre las selvas es “nulo”, además de que su impacto ambiental es 100 veces menor que los autos en las carreteras, a lo que se suma un programa intensivo de pases de fauna diseñado por especialistas.

Hay coincidencias plenas con EU sobre migración

López Obrador aseveró que la reunión con Kamala Harris, vicepresidenta de Estados Unidos, fue buena, ya que “hay coincidencias plenas en el tema de migración”.

Añadió que para la administración de Joe Biden es prioridad la atención a los trabajadores, tal como se planteó en el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (TMEC), tras darse a conocer el apoyo de 130 millones de dólares para la reforma laboral en nuestro país.

En ese sentido, resaltó la importancia de la libertad sindical planteada en el TMEC, así como de la necesidad del aumento salarial, pues “no es posible” que en Estados Unidos un trabajador gane 15 dólares la hora, mientras que en México uno que lleva a cabo la misma labor gana lo mismo pero al día.