-Publicidad-

El Comité de Moléculas Nuevas (CMN) emitió su opinión favorable a la solicitud de registro y uso de emergencia del medicamento Inmunoglobulinas equinas (proteínas del suero sanguíneo de caballos) para tratar a pacientes adultos con Covid-19 en nivel moderado o severo.

Lo anterior, en sesión extraordinaria celebrada este martes, donde se revisó la propuesta presentada por por Laboratorios Silanes.

La opinión del CNM queda condicionada a las recomendaciones en la indicación terapéutica, así como a la presentación de información adicional de estudios clínicos.

-Publicidad-

Esta decisión forma parte del proceso requerido por la Cofepris para el cumplimiento de los requisitos de calidad, seguridad y eficacia, necesarios al considerar un producto.

Este órgano auxiliar de consulta y opinión a solicitudes relacionadas con medicamentos y demás insumos para la salud, es parte de la Comisión de Autorización Sanitaria de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris). Está integrado por expertas y expertos en su campo.

El CMN no autoriza o rechaza moléculas; emite una opinión técnica favorable o no favorable basada en la evidencia científica y médica presentada, misma que no es vinculante y que es integrada por los laboratorios a sus expedientes presentados ante la Comisión de Autorización Sanitaria.