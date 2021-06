¿Necesita apoyo emocional? Acude al IMSS en Puebla

-Publicidad-

Debido a las secuelas que se pueden presentar por la pandemia de Covid-19, el IMSS implementó el programa psicológico para trabajadores y derechohabientes que se hayan contagiado y presenten problemas emocionales a raíz del mismo.

Al principio se dirigió a trabajadores que se encuentran en primera línea de batalla atendiendo pacientes con Covid-19; sin embargo, por las secuelas de esta enfermedad el programa se amplió a los derechohabientes con la finalidad de reincorporarlos a la vida cotidiana mejorando su bienestar físico y mental.

La Institución se ha dado a la tarea de apoyar y orientar por medio de tratamientos psicológicos y terapias ocupacionales a quien lo requiera ya sea la base trabajadora o población en general.

De las 11 mil 186 consultas individuales otorgadas de junio del año 2020 a la fecha, se han detectado trabajadores con ansiedad, trastorno depresivo desde leve, moderado hasta severo; estrés agudo y postraumático y síndrome de fatiga laboral, en algunos casos se han enviado a Interconsulta con Psiquiatría.

Se han otorgado 5 mil 401 terapias grupales, las cuales suman un total de 11 mil 714 atenciones grupales de trabajadores adscritos en los diferentes hospitales del IMSS en Puebla.

En los derechohabientes el diagnóstico más común es por estrés postraumático, debido a su estancia en la terapia intensiva y en áreas de recuperación COVID.

Se incorporaron a este programa 19 psicólogos, aparte del personal de base que conforma la plantilla de Psicología, adscritos a las Unidades de Medicina Familiar (FMU) No. 1, No. 2, No. 6, No. 11, No. 12, No. 55 y No. 57.

Este personal está ubicado en las Unidades Hospitalarias como el Hospital General de Zona (HGZ) No. 5 Metepec, No. 15 de Tehuacán, No. 23 Teziutlán y No. 20 “La Margarita”; así como el Módulo Anexo de la UMF No. 6 y el Hospital Anexo de “La Margarita” donde se requiere el servicio en apoyo a los trabajadores y derechohabientes que se encuentran conviviendo con situaciones difíciles, sobre todo de manejo emocional.

