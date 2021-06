-Publicidad-

En un año, el IMSS en Puebla ha dado 11 mil 186 consultas individuales para brindar apoyo psicológico a personal y derechohabientes en medio de la contingencia del Covid-19; se han detectado casos de ansiedad, trastorno depresivo, estrés y síndrome de fatiga laboral.

Así lo informó el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) quien señaló que el programa psicológico para trabajadores y derechohabientes que han padecido Covid-19, o han cursado con problemas psicológicos secundarios por este contagio inició desde junio de 2020.

Por medio de tratamientos, la institución brinda apoyo psicológico y terapias ocupacionales para quien lo requiera, lo que ha llevado a detectar ansiedad,trastorno depresivo desde leve, moderado hasta severo; estrés agudo y postraumático y síndrome de fatiga laboral, en algunos casos se han enviado a Interconsulta con Psiquiatría.

Por otra parte, se han otorgado 5 mil 401 terapias grupales, las cuales suman un total de 11 mil 714 atenciones grupales de trabajadores adscritos en los diferentes hospitales del IMSS en Puebla.

En los derechohabientes el diagnóstico más común es por estrés postraumático, debido a su estancia en la terapia intensiva y en áreas de recuperación COVID.

Se incorporaron a este programa 19 psicólogos, aparte del personal de base que conforma la plantilla de Psicología, adscritos a las Unidades de Medicina Familiar (FMU) No. 1, No. 2, No. 6, No. 11, No. 12, No. 55 y No. 57.

