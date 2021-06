Barbosa afirma que no hay incidentes que pongan en riesgo elección

-Publicidad-

El gobernador Miguel Barbosa Huerta descartó que haya incidentes que vayan a poner en riesgo la elección en el estado, pues en el caso del Consejo Municipal de San José Miahuatlán, que estaba bloqueado por morenistas, ya se pudo resolver el conflicto.

Al emitir su sufragio en la casilla 1971, ubicada en la escuela primaria Adolfo López Mateos de Tehuacán, acompañado de su esposa, el mandatario poblano manifestó que desde la mañana se mantiene la vigilancia a través de los elementos de seguridad estatales y federales

“Lo que haya ocurrido como incidente, no afectó el riesgo de la elección, fue incidente, pero no es una jornada que apunte a un desastre, sin embargo, cualquier cosa que se dé la vamos a atender, no es como hace 3 años que no se previó nada”.

Barbosa Huerta manifestó que es necesario esperar que concluya la elección para ver quiénes son los que ganen y respetar el voto popular, así como quienes resulten triunfadores deben tener en cuenta que deberán cumplir con lo que prometieron.

Refirió que se ha visto una buena participación de los ciudadanos, ya que se tuvieron a varios candidatos y ante eso los poblanos deben elegir a quien votar, por lo que exhortó a los ciudadanos a salir a sufragar para elegir a sus representantes.

Cabe mencionar que en la mañana de este 6 de junio, el IEE confirmó que los consejos municipales de San José Miahuatlán y Teotlalco habían sido tomados por grupos de personas, quienes amenazaban con no permitir las elecciones en protesta por no permitir el registro de sus candidatos.