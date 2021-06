Un sistema electoral confuso y fallos en millones de boletas electorales

-Publicidad-

Quién pagará el error de 5 millones del IEE

Rodolfo Ruiz en su columna La Corte de los Milagros, publicada en E-consulta, indica que los errores del Instituto Electoral del Estado (IEE) en la impresión de la papelería electoral de ocho distritos parece ser más grave de lo que hasta ahora ha trascendido.

Y no me refiero solo al pago adicional de 5 millones de pesos que el organismo tuvo que desembolsar para que Talleres Gráficos de México volviera a imprimir el millón de boletas electorales erróneas.

Hay la versión de que el oficio dirigido a ocho presidentes de Consejos Distritales del IEE, fechado el 1 de junio, pidiéndoles posponer la entrega de la paquetería electoral a los presidentes de mesas directivas de casilla, llegó tarde.

Es decir que llegó cuando en algunos Consejos Distritales ya se habían entregado los primeros paquetes para la jornada electoral del 6 de junio y que ahora hay presidentes de mesa directiva que no quieren devolver esa documentación.

Esta falla deja mal parado a los consejeros y directivos del IEE, pues decían que no había dinero para financiar un debate de candidatos, estimado en un millón de pesos, y ahora tuvieron que gastar cinco millones por errores de impresión en las boletas de ocho Consejos Distritales.

Darle continuidad a Morena o echarlo del poder

Jorge Rodríguez en su columna A Puerta Cerrada, publicada en El Sol de Puebla, indica que la polarización social generada desde la cima del poder por el presidente Andrés Manuel López Obrador llevó las campañas electorales a esgrimir dos ideas fundamentales por parte de los actores políticos que contenderán el domingo en las urnas, divididos en dos grandes bloques: la que pugna por la continuidad de Morena y la que busca su destierro.

Las campañas electorales duraron un suspiro.

Si dos meses apenas alcanzaron para esbozar la propuesta legislativa de quienes aspiran a una diputación federal, un mes fue inservible para quienes desean un lugar en el congreso del estado o, peor aún, para quienes pretenden colocarse al frente de una presidencia municipal.

Candidatos de todos los colores batallaron para hacer llegar su mensaje a los electores, agobiados además por los topes de gastos de campaña y la imposibilidad de recurrir a grandes concentraciones de personas, en el caso de que hubiesen tenido los recursos humanos y económicos para hacerlo, debido a la pandemia.

Como no había ocurrido en otras contiendas electorales, esta vez los aspirantes a diputados y presidentes municipales del estado tuvieron que concentrar su propaganda en redes sociales y recorrer a pie las calles para llevar sus propuestas a los ciudadanos, de casa en casa y de boca en boca.

Alcalde de Tehuacán, entre la confusión de ser y no ser candidato

Fermín Alejandro García en su columna Cuitlatlán, publicada en La Jornada de Oriente, indica que el sistema electoral vigente se ha vuelto tan complicado, que solamente creó confusión en el electorado. Como es el caso de Andrés Artemio Caballero López que, en importantes sectores de la población de Tehuacán, a dos días de los comicios, no sabe si es o no es candidato a presidente municipal, si la gente puede o no puede votar por él cuando su nombre aparezca en las boletas. Sin contar, que a lo largo del último mes nunca se sabía cuándo actuaba como edil y cuando era aspirante a repetir en el cargo el cargo de alcalde.

Lo mismo ocurre con Saúl Huerta Corona, cuyo escándalo de presunto abuso sexual contra un menor estalló en abril pasado y habiendo un mes con dos semanas para hacer el cambio de boletas en el distrito 11 de la ciudad de Puebla, el Instituto Nacional Electoral se negó a quitarlo de las papeletas, sin importar que a este personaje ya lo expulsó Morena de sus filas y él mismo renunció a la postulación como aspirante a legislador.

Andrés Artemio Caballero López el pasado 27 de mayo fue defenestrado como candidato a edil de Tehuacán por violar la normatividad para la reelección, pues decidió ser candidato por el Partido Fuerza por México (FxM), en lugar de buscar la postulación por Morena o el PT, que son los institutos políticos que ganaron los comicios en 2018 –con el extinto Partido Encuentro Social—y permitieron que llegara al poder como edil suplente de Felipe Patjane Martínez.

El voto que contará

Enrique Núñez en su columna Contracara, publicada en Intolerancia Diario, indica que en la democracia un voto es la diferencia. En esta última columna antes del día de las elecciones me gustaría que reflexionemos sobre la importancia de desempolvar la credencial del INE y salir a votar el próximo domingo.

Aunque es cómodo quedarse en casa y pensar que está todo ya resuelto la verdad es que no, que nuestra flojera le puede costar al país, a nuestros hijos y a nosotros mismos, bastante caro.

Piense usted, qué prefiere, si que las estructuras hagan su trabajo y a nivel cupular se decida quién se queda en las presidencias municipales y en las diputaciones o si por el contrario, le gustaría ser parte de esos ciudadanos que razonaron su voto y defendieron su derecho a seleccionar a sus representantes.

En esta ocasión por primera vez en la capital de Puebla, el voto servirá para evaluar a las dos únicas ofertas reales. A diferencia de antes, conocemos el trabajo y las deficiencias de las dos personas que más posibilidades tienen de gobernar el siguiente trienio.

Y en el Legislativo las cosas no son muy diferentes, en gran número de los distritos locales y federales las y los candidatos son quienes ya se desempeñaron en ese cargo o en otros muy similares. ¿Les dará a ellos mismos el voto, está conforme con el trabajo que han desempeñado o está convencido de que a nuestro país le urge un cambio?

