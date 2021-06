-Publicidad-

Gregorio “A”, de 34 años, quien se estaba recuperando de Covid-19 en el Hospital General 71 del IMSS en Chalco, Estado de México, habría desarrollado “mucormicosis”, causada por el hongo negro, por lo que fue trasladado al Hospital La Raza.

Así lo dieron a conocer este jueves familiares del joven, quien padece diabetes, y aseguraron que un médico del instituto les dio el diagnóstico.

No obstante, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) aún no se ha pronunciado al respecto, pues señal que el diagnóstico no está confirmado.

El sábado 29 de mayo, el hombre reportó fuertes dolores de cabeza y hemorragia nasal. Su familia lo trasladó al hospital porque le dio una parálisis facial en el lado izquierdo de la cara y tenía la glucosa muy alta.

Fue internado y al día siguiente que fue visitado por sus familiares, Gregorio “A” ya tenía morado alrededor del ojo izquierdo y ahí fue cuando le dijeron a su cuñada Lisbeth “A” que era un caso de hongo negro que le estaba necrosando el ojo, la nariz y el paladar.

Un médico le recomendó a la familia trasladar al paciente al Hospital General La Raza para que lo atendieran otorrinolaringólogos especialistas, pero hasta el 31 de mayo, Gregorio “A” seguía en el hospital mexiquense porque no se había autorizado el pase de traslado.

¿Qué es el hongo negro?

Se trata de un moho que se crea en ambientes húmedos. Afecta a los enfermos de diabetes y personas con el sistema inmunodeprimido, como los pacientes en recuperación de Covid-19, de acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC, por sus siglas en inglés).

De acuerdo con el Ministerio de Sanidad de la India, también puede afectar a consumidores de esteroides y a quienes padecen comorbilidades como cáncer o trasplantes de órganos.

No se contagia de persona a persona, sino porque la persona respira las esporas del hongo que puede estar presente en el medio ambiente y le puede afectar los senos paranasales, los pulmones, la piel y tener síntomas como hinchazón facial, fiebre, úlceras en la piel y lesiones negras en la boca.

