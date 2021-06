Lorenzo arrasa en Chignahuapan

-Publicidad-

En Chignahuapan, la elección de presidente municipal será simplemente de trámite.

Lorenzo Rivera Nava, candidato del PRI, aliado con el PAN y el PRD tiene una ventaja prácticamente de 3 a 1 sobre Juan Rivera Trejo, abanderado de Morena y PT.

Lorenzo tiene 32 puntos en la preferencia electoral.

Juan Rivera de Morena alcanza apenas 12.5, por eso ya ni hace campaña.

Así es que el joven Rivera Nava, deberá cumplir con el requisito de la elección y con humildad, sin perder el piso ganar de manera contundente el domingo que viene.

Por cierto, la candidata a diputada federal por el distrito 2, que es esa parte de la sierra norte, Josefina Hernández del PRI y sus aliados, tiene 10 puntos de ventaja.

A estos dos, no los alcanza ni Obama.

Punto.

He dicho y he escrito.

…

Giles, va a ganar Ocoyucan

A otro que tampoco alcanza ni Obama, es a Jesús Giles.

El candidato del PAN a presidente municipal de Santa Clara Ocoyucan, camina directo al triunfo.

Tiene buenas ideas para poder empatar, conjuntar, armar, unir a la Santa Clara de tradiciones y a la Santa Clara moderna.

Los adversario son de respeto, pero la mayoría de la gente de la Santa Clara tradicional, ya no los quiere.

Y los nuevos fraccionamientos, se van a pintar de azul-azul-azul… de amanecer.

Punto.

He dicho y he escrito.

…

«Mi Góber» opina, sin datos duros

No sean «gachos», no abusen de la buena fe del señor gobernador.

Infórmenle bien, porque me lo exponen públicamente.

Pasó con la desaparición del político priista Juan Carlos Lastiri ¿Se acuerdan que Mi Góber salió a decir: «… Sí, fue trasladado al Reclusorio Oriente por un tema de La Estafa Maestra»…

Y pues resultó que no fue cierto ¡Vaya «quemada»!

Y ahora con el secuestro inventado del doctor Porfirio Lima, candidato del Partido Verde en Acajete.

El gobernador salió a decir: «… sabemos quiénes son» (en referencia a los supuestos secuestradores). Pues, se volvió a «barrer», por opinar sin saber.

Por cierto, al doctor Lima de Acajete, ya le dicen: «que ojete»…

Punto.

He dicho y he escrito.

…

Cuetzalan, en guerra pre-electoral

Cuetzalan sigue, políticamente, competido.

Unos apoyan al candidato a la reelección, Gerson Calixto Dattoli, con el argumento de que el priista, ha hecho un excelente trabajo.

Otros dicen que su trabajo también trajo beneficios personales, como la, presunta, pavimentación del camino de 5 kilómetros a su rancho (en Cuauhtapanalayan). La presunta obra, tuvo un costo 10 millones de pesos.

Es más, allá también cuentan que en Taxipehuatl ya cuentan con otro kilómetro de concreto hidráulico en vialidades, porque dizque allá, está el rancho de su suegro.

Ya saben: Pueblo chico, chisme grande. Pero la instancia auditora, será la responsable de comprobar la legalidad de la obras.

Yo no más cuento chismes. No me hagan caso.

Punto.

He informado.

…

Ni Obama

¡Ya! ¡Se acabó! Ahora los mexicanos tenemos que ir a votar, porque si López Obrador gana la Cámara de Diputados, será la última vez que los mexicanos votaremos en muchos años… O votamos o del gobierno, al AMLO-co, no lo saca ni Obama.

El Verdugo

El doctor Porfirio Lima, candidato a alcalde del Partido Verde en Acajete le vio la cara a todo Puebla. El Verdugo dice: Pero las cámaras del hotel, le vieron la cara.

…

De Buena Fuente no es la mejor columna política, pero tiene a los mejores lectores.

*Las opiniones expresadas en esta sección son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente la línea editorial del portal de noticias Ángulo 7.