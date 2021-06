Hijo de Corona explica altercado entre su papá y comisionado

-Publicidad-

Misael Corona, hijo del guardameta de Cruz Azul, escribió en redes sociales su versión de lo ocurrido en la pelea entre su papá, José de Jesús Corona y el comisionado de la Liga MX, Odilón Trujillo, quien fue suspendido por actuar de manera inapropiada.

El pasado 31 de mayo, al término del partido de la final de vuelta del Clausura Guard1anes 2021, entre el Cruz Azul y el Santos en el Estadio Azteca, el portero y capitán del equipo cementero, José de Jesús Corona tuvo un altercado con un comisionado de la Liga MX que terminó empujones, dimes y diretes. Esta situación le costó al cancerbero una sanción de dos partidos sin jugar para el inicio de la próxima temporada.

Sin embargo, esta pelea entre el jugador y el delegado se presume que se debió a que el segundo intentó sacar a la fuerza del campo a Misael Corona, “recojebalones” e hijo del jugador de la máquina. Y es que tras el pitazo final, amigos y familiares de los jugadores ingresaron a la cancha para felicitar al conjunto y celebrar con los futbolistas.

Casi simultáneamente los “recojebalones” fueron sacados del terreno de juego, no obstante, Misael Corona, parte del grupo que ayuda con la repartición de pelotas a los jugadores, intentó acercarse a su papá, aunque esta acción fue impedida por el comisionado lo cual desató la furia del guardameta y la bronca entre las dos partes.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por 🔱Misael Corona🔱 (@misael_corona_)

El día 2 de junio de 2021, Misael Corona salió en redes sociales a contar su versión de lo ocurrido. El joven, también canterano del equipo de la noria contó que los representantes de la liga ya sabían de antemano de su relación sanguínea con el guardameta y que al momento del inicio de la pelea sufrió tratos y agresiones que calificó como “prepotentes”.

Estas fueron las palabras escritas por Misael Corona:

“Quiero contar lo que sucedió con el comisionado en el partido del domingo. Antes de comenzar el partido nos reunimos todos los baloneros con árbitros y estaba el comisionado, nos dieron las instrucciones básicas de cada partido y al final el comisionado enfrente de todos preguntó ¿quien era Misael Corona? A lo que respondí que yo y desde ahí comenzó. (únicamente preguntó mi nombre y el de nadie más)

Al final del partido mi reacción fue ir a abrazar a mi papá y sentí como me empezaron a jalar y gritar muy prepotentemente y era el mismo comisionado que me había preguntado mi nombre al inicio del juego, mi papá volteó y le dijo que yo era su hijo (el comisionado ya sabía obviamente) pero él continuó gritándome y empujándome como se ve en los videos y aunque mi papá fue a donde nosotros estábamos nos estaba gritando a los dos. Para evitar un problema mayor, lo que hice fue decirle a mi papá que ya no importaba y que ahorita regresaba, me salí para que acabara el problema porque no quería perjudicar. Esto fue lo que sucedió desde antes del partido hasta el problema de los videos”

Según comentarios de Alejandro de la Rosa, comentarista de Televisa Deportes, el comisionado no sólo se vio involucrado en esta polémica, sino que también momentos después se acercó al conductor del transporte del Cruz Azul para pedir prestado el trofeo de campeón y tomarse una foto con el galardón.

Por el momento se especula que el club apelará el castigo impuesto por la federación.