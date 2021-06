En 10 meses, gastan 5 aspirantes a la alcaldía 307 mp en Facebook

-Publicidad-

Entre finales del 2020 y hasta el pasado 1 de junio, cinco de los ocho aspirantes a la alcaldía de Puebla gastaron 307 mil 440 pesos en anuncios de Facebook, de los cuales el 31.9 por ciento, unos 98 mil 300 pesos se destinaron a la última semana del periodo de campañas.

Lo anterior de acuerdo con información de transparencia de la red social, donde se muestra que el excandidato Eduardo Rivera Santamaría –a quien hace días le retiraron su registro- y el abanderado del PAN, PRI y PRD, Eduardo Rivera Pérez, fueron quienes más pagaron en publicidad: 141 mil 661 y 113 mil 702 pesos.

En tanto, los candidatos Alfredo Victoria Moreno (PES) y América Soto López (RSP) no reportaron gastos en la plataforma, siendo que la página “dr_alfredovictoria” no refleja anuncios pagados y Soto López no cuenta con alguna red social.

La abanderada de Morena, Claudia Rivera Vivanco, desactivó su cuenta ante la veda electoral, por lo que no es posible revisar los pagos realizados para publicidad en su página.

Se promocionan desde 2020

Rivera Santamaría, a quien le fue revocada la candidatura por actos anticipados de campaña, reporta pagos desde agosto de 2020, mientras que cada anuncio oscila entre los 100 hasta los 3 mil pesos.

Apenas en la última semana de campaña, destinó 37 mil pesos para promocionar su cierre de campaña y demás actividades, entre ellas, un video donde cuestiona el retiro de su postulación.

Por su parte, Rivera Pérez pagó en octubre del año pasado la promoción de un video donde reprochaba el estado de la ciudad y la actual administración, aunque en ese entonces no estaba confirmado como abanderado de algún partido político.

En la última semana de campaña, del 26 al 1 de junio, destinó 21 mil 358 pesos en publicidad virtual, para destacar su participación en el debate, recorridos proselitistas y algunas de sus propuestas.

En gastos, ocupa el tercer lugar Roberto Ruiz Esparza Oruña, candidato del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), quien comenzó a pagar anuncios en mayo, luego de reportar 45 mil 172 pesos durante toda la campaña; el 76 por ciento, unos 34 mil 335 pesos, en la semana final.

El candidato de Movimiento Ciudadano (MC), Edgar Yamil Yitani Ortega, también cuenta con publicidad pagada en septiembre de 2020, la cual clasificó como mensajes de “temas sociales, elecciones o política”; en total, destinó 6 mil 805 pesos a anuncios.

La abanderada de Nueva Alianza (NA), Evelyn Hurtado Morales, mostró gastos por solo 100 pesos, para posicionar un anuncio en la que se mostraba a la candidata.