SEP seguirá el diálogo con normalistas de Teteles, asegura Barbosa

Tras la liberación de 43 normalistas detenidos durante la protesta en Casa Aguayo, el gobernador Miguel Barbosa Huerta manifestó que están abiertos al dialogo a través de la SEP, pero pidió que sea solo con las estudiantes, no con grupos de choques ni organizaciones.

En rueda de prensa, este miércoles, el mandatario comentó que en los hechos ocurridos el martes estuvieron normalistas de Teteles, Michoacán, Ayotzinapa, siendo alrededor de 100, quienes llegaron en autobuses y rompieran las rejas que resguardaban el inmueble

Ante esto, sostuvo que las protestas son sanas y sirven para que se reconozcan los reclamos y pendientes a resolver por parte de las autoridades, pero lo ocurrido afuera de Casa Aguayo “fue un amago” hacia el gobierno por los objetos que portaban los hombres, como palos y tubos, con el fin de provocar violencia.

Manifestó que “de todos fue visto” que se preparaban bombas molotov que probablemente serían usadas por la noche, sumado a las agresiones que ya haba habido, por lo que, si bien el uso de la fuerza no es ni táctica ni instrumento de su administración, sostuvo, los elementos de seguridad tuvieron que intervenir para evitar algo más grave.

Sin embargo, aseguró que no hay ninguna joven golpeada, ya que los policías fueron respetuosos, además de que cuando las pusieron a disposición de las autoridades judiciales hubo visitadores de derechos humanos, notarios y defensores de oficio para no violar sus garantías individuales.

Manifestó que a la par de que se dio la protesta, había una comisión en la Secretaría de Educación Pública (SEP), donde se llevaba a cabo una mesa, a la cual las estudiantes “llegaron negadas” a todo, pues para ellas solo había una postura, que era en que sus demandas se resolvieran ese mismo da y en los términos que ellas querían.

Habría grupos políticos detrás de ellas

Al señalar que fue lamentable lo que sucedió, no dudo en que las normalistas estén siendo instigadas por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) o de grupos como parte de una «estrategia para crear problemas con tintes políticos», de cara al proceso electoral del 6 de junio.

“La racionalidad de los acuerdos siempre nos va a llevar a una solución porque cuando me he sentado con ellas las hemos encontrado. Hoy las vemos muy instigadas a no encontrar una forma de diálogo racional. Pedimos que sea el diálogo la solución de conflictos cada reclamo planteado por ellas”, asentó.

Por ello, instruyó al titular de la SEP, Melitón Lozano Pérez, a entablar diálogo «racional» e «inmediato» con las normalistas, pero sin que dejen influenciarse por la CNTE y otros grupos ajenos a ellas, ya que esa no es la forma de solucionar las cosas.

En su turno, Lozano Pérez explicó que las estudiantes cuando tuvieron la mesa, en todo momento rechazaron los planteamientos que proponían para detener sus manifestaciones e intentaron tomar las instalaciones de la dependencia, sin que pudieran conseguirlo.

Sin embargo, reiteró que las peticiones de las estudiantes han sido atendidas a tiempo y que fueron ellas quienes se negaron a entablar una reunión con el gobernador Miguel Barbosa el próximo viernes, esto, porque querían poner hora y fecha, ya que no pueden disponer de la agenda así.