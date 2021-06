-Publicidad-

Luego de que se le denunciara por presuntas intimidaciones a una mujer, el candidato de Morena a Libres, Armando Ruíz Solis, minimizó la carpeta de investigación abierta por la FGE en su contra, al negar la agresión y señalar que se trata de «guerra sucia«.

Lo anterior la mañana de este martes, en conferencia a medios, donde el abanderado demandó seguridad luego del intento de «levantón» contra su operador de campaña, Edgar Chumacero Hernández.

Las denuncias quedaron en segundo plano cuando la prensa cuestionó respecto a las acusaciones en contra de Ruíz Solis, luego de que una mujer lo denunciara por agredirla verbalmente tras un evento público.

Y es que el mitin, realizado el pasado 20 de abril, se trataba de un acto anticipado de campaña, por lo que el morenista y su equipo habrían intimidado a Karina N, al acusarla de grabar con un teléfono móvil el acto, realizado en Libres.

Al respecto, Ruíz Solis calificó la denuncia ante la Fiscalía General del Estado (FGE) como «parte de la guerra sucia», al calificarlas de «difamaciones».

«Yo me he enterado de esa famosa denuncia por los medios de comunicación, por los grupos de WhatsApp, a tu servidor no se me ha notificado y en el fondo no sé de qué se me ha acusado«, dijo.

Por su parte, el representante del partido ante el Instituto Electoral Estatal (IEE), Alfonso Bermúdez Ruíz, señaló que, antes de proceder contra el candidato «se deben resolver las carpetas«.

Suman 9 ayuntamientos con violencia

En otro tema, Bermúdez Ruiz dio a conocer que suman nueve ayuntamientos en los cuales han pedido seguridad para sus candidatos luego de atentados violencia.

Lo anterior ante el atentado que sufrió Chumacero Hernández, Francisco Cortés Pancoatl, candidato de Ocoyucan y las amenazas que ha recibido el abanderado del distrito 23, en la Mixteca poblana.

Entre los municipios donde solicitó la intervención de la fuerza pública mencionó a Libres, Oriental, El Seco, Ocoyucan, Ixcamilpa de Guerrero, San Salvador el Verde, Acajete y Xicotlán, donde sus candidatos han sufrido presuntas amenazas y algunos «ataques».