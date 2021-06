Descalificativos me hicieron crecer en encuestas: Paola Angon

-Publicidad-

Los descalificativos a su persona y equipo por parte de sus adversarios la hicieron crecer en las encuestas, aseguró la candidata de la alianza PAN-PRI-PRD a la presidencia municipal de San Pedro Cholula, Paola Angon Silva.

En conferencia de prensa, la abanderada a la alcaldía cholulteca por la alianza Va por Puebla hizo un llamado a sus contrincantes para que hagan una campaña de altura, ya que las y los votantes quieren escuchar propuestas, ver proyectos, no descalificativos como se han venido manejando.

“Aprovechar, agradezco todos esos descalificativos que han puesto en una servidora, a mi equipo, porque gracias a esos descalificativos crecimos muy rápido, nos pudieron posicionar de manera impresionante y, bueno, seguimos de frente para seguir dando la cara”, destacó.

Recordó que desde que arrancó la campaña, pidió que ésta fuera tranquila y transparente; y al momento se ha manejado de la mejor manera.

Por último, dio a conocer que no tiene detectados focos rojos para la elección, “pero siempre se han manejado, de repente, ciertos puntos, en donde han querido reventar la votación, espero que en esta elección no pase, no tiene por qué pasar, debe ser una elección tranquila”