BUAP, omisa ante fallas en preregistro para examen a prepas de BUAP, acusan

-Publicidad-

Pese a haber subido la documentación correspondiente en tiempo a la plataforma virtual, e incluso pagar la ficha para realizar el examen, un aspirante a preparatoria de la BUAP corre el riesgo de quedarse fuera, al no obtener su ficha para presentar la evaluación.

Así lo denunció la madre del menor en entrevista con Ángulo 7, quien acusó que, a la fecha, no se le ha proporcionado el pase para realizar la prueba de aptitud, mientras que la página de Facebook “Admisión Preparatorias BUAP” que la universidad designó para contestar dudas del proceso no ha logrado atender su queja.

La mujer, quien pidió el anonimato, mostró a este medio imágenes en las que comprobó la carga de los documentos a la plataforma, sin que hubiera una validación posterior, lo cual reprochó al señalar que “¿Cómo yo tengo la certeza de que sí salieron? yo sé que algunos pueden tener errores, pero que por lo menos yo tenga la certeza de que ya salieron”, comentó.

Indicó que, tras generar la ficha de pago, la plataforma aparece “bloqueada”, por lo que no hay una ficha para que su hijo pueda aplicar al examen, siendo que ya hizo el depósito correspondiente de 750 pesos.

Sin respuesta, acusa

La mujer relató que ha acudido a diversas instancias para que se resuelva su queja; sin embargo, obtiene dilaciones por parte de «Admisión Preparatorias BUAP», mientras que la Dirección de Administración Escolar (DAE), donde acudió personalmente, no pudo dar respuesta, al no ser de su competencia.

Relató que también acudió a las oficinas del Carolino, el Complejo Cultural Universitario (CCU) y Ciudad Universitaria, sin que pudiese ingresar siquiera al inmueble, mientras que personal de seguridad le sugirió contactar a la página.

Cabe mencionar que, según evidenció en capturas de pantalla, no ha habido una respuesta concreta a su queja, mientras que se acercan los días para la aplicación del examen –22 de junio– sin que su hijo tenga garantizado su acceso.

“Nadie me atiende nadie da la cara, todo se hizo en tiempo y forma, lo que me han dicho que esta fuera de plazo; Que ya no se pudo por su sistema, yo pienso que es justo que hagan eso (…) Es el hecho de que eso está mal, no se pudo registrar a opinión de ellos, pero que haya funcionado para ciertos estudiantes y otros no, no es justo”, comentó.