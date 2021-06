-Publicidad-

Un monitoreo realizado por El Poder del Consumidor reveló que algunas empresas han recurrido al uso de empaques con doble frente, la venta de productos en paquetes sin sellos o leyendas y la omisión de sellos, como se detectó en Nesquik, Jumex, jugos de la marca Aurrera, entre otras.

Se encontraron leches, cereales y bebidas no lácteas con sellos donde la cara frontal y posterior del empaque del producto se ven iguales, esto se descubrió durante un monitoreo de la organización civil realizado en supermercados del centro y bajío del país.

De acuerdo con este análisis, este fenómeno del “doble frente” puede engañar al consumidor porque obstaculiza la habilidad del consumidor de ubicar el etiquetado frontal en el empaque.

La intención es confundir al consumidor para el cual es difícil distinguir entre el lado frontal y el lado posterior porque las características de la marca, producto e imagen se ven iguales en ambos lados. A veces la declaración del peso neto también aparece en ambos lados, sin embargo, los sellos solo aparecen en el lado frontal.

En relación a las bebidas azucaradas se encontraron varias que estaban exhibidas de forma que el consumidor no pudiera ver los sellos de advertencia, en muchos de estos casos es un resultado de la colocación de los sellos en la parte posterior o lateral de empaques cilíndricos como son las botellas y no están colocados los sellos directamente en el lado frontal o arriba de la marca como 6 debe ser, así que aunque el producto está exhibido con el lado frontal, no se ven los sellos de advertencia.

Uso de personajes disminuyó ampliamente

Añadió que derivado de la implementación de la NOM-051 en productos con sellos o leyenda de edulcorantes se redujo el uso de personajes animados de 92.5 por ciento a 24.7 por ciento en cereales, de 60 por ciento a 0 por ciento en lechitas y de 45 por ciento a 1.7 por ciento en bebidas dirigidas a niños y niñas.

Con lo anterior la ONG destacó que el uso de personajes en empaques con sellos disminuyó significativamente en las tres categorías de productos analizados y de igual forma en aquellos que no tenían sello.

Por su parte, Alejandra Contreras, coordinadora de la campaña de Salud Alimentaria en El Poder del Consumidor, declaró: “A partir del cambio de etiquetado se ha puesto de manifiesto las ventajas de contar con información clara y comprensible que permita a los consumidores tomar decisiones utilizando sellos de advertencia y leyendas. Sin embargo, la implementación en algunos casos prioriza los intereses comerciales por sobre los derechos de los consumidores a través de estrategias como el uso de empaques con doble frente, la venta de productos por paquete sin sellos o leyendas en el empaque, así como la omisión de sellos para continuar usando personajes y la venta de productos de importación sin sellos”.

Es necesario que las autoridades encargadas de la vigilancia en el cumplimiento de la implementación del etiquetado de advertencia puedan identificar productos y prácticas publicitarias que contravienen la norma, acotó.

Cabe recordar que fue el 1 de octubre de 2020, cuando inició la entrada en vigor del nuevo etiquetado de advertencia en bebidas y alimentos, la modificación a la NOM-051 de la Ley General de Salud contempla un nuevo etiquetado de advertencia octogonal de color negro cuando el alimento o bebida no alcohólica contenga altos niveles de calorías, azúcar, sodio, grasas trans y saturadas; además los productos que tengan varias etiquetas o una leyenda de edulcorantes, no podrán hacer uso de personajes en su empaque.