Toño López o el grito desesperado

El candidato de Morena a diputado local por el Distrito 20 de Puebla, Antonio López, le miente a la ciudadanía con ‘shows’ vergonzosos cuyo objetivo es elevar su “popularidad” entre los votantes. Nosotros le decimos a la gente: no voten por un mentiroso, recuerden que eso hicimos con Claudia Rivera y miren qué mal nos fue.

Entendemos su mitomanía. Toño López no conoce el Distrito 20, que es el sur de la capital: no vive ahí y nunca ha trabajado ahí. Su estilo de vida es perfumado, lujoso y de abundancia. Toño es de la 4T fifí. De esa que se pegó al morenismo porque ganaba elecciones y daba secretarías para vivir muy bien. Las calles sin pavimento, las colonias sin drenaje o agua, los tianguis domingueros, los saludos con manos callosas, esas son cosas campañeras que los políticos fifís deben soportar por uno o dos meses de elecciones, nadamás. No es su estilo de vida. El lujo siempre evita y aborrece la pobreza. Y el sur de la capital es pobre. Como el señor jamás se había parado por la zona, era urgente que su “fama” aumentara de inmediato; por eso, todo parece indicar que en estas elecciones se pagó (o le pagaron) una campaña de prensa descomunal: todos los días da entrevistas en radio y televisión, todos los días aparecen sus notas en los medios digitales y todos los días se grita en la prensa venal que don Toño anda en campaña. Pero la inversión no le ayudó al empresario: una encuesta del Cemees, levantada el 22 de mayo, sostiene que el 82% de la gente no lo conoce. Un gasto inútil. En esa prensa que le presumió números en redes, en tirajes, en audiencia y a la que le creyó y le pagó millones… pero que no le ayudó. Primer error del empresario.

Toño López inició su carrera política en el morenovallismo, con puestos de bajo perfil y poca presencia mediática. Como muchos traidores, cuando Morena ganó el poder se vendió de inmediato al barbosismo y reconoció a Barbosa Huerta como un “líder sobresaliente” que le “aumentó la autoestima”. El gobernador le agradeció con una subsecretaría, desde la que López hizo negocios con empresarios de la construcción y con sus amigos cercanos, como Jesús Arroyo, el director de Exclusivas Puebla, un periódico que ha hecho de la prostitución de la prensa algo de qué vanagloriarse. Toño López cometió un segundo error: se vendió con un proyecto político en descomposición. Miguel Barbosa, de acuerdo con la empresa de medición Arias Consultores, es el peor gobernador del país.

Un político así, vomitado por el barbosismo para competir en las elecciones, sólo tenía una opción: mentirle a los capitalinos sobre “sus logros” como funcionario, pagar millonadas en periódicos con una agresiva campaña sucia contra una mujer que no voltea hacia atrás para buscarlo porque le queda demasiado chiquito y, finalmente, hacerse la víctima.

Veamos las mentiras. Toño López afirmó que el conflicto del tianguis de ‘La Curva’, en el que dos grupos se pelearon cerca de donde él se encontraba, había sido culpa de Antorcha y eso es una mentira. El comerciante Samuel Arriaga, quien aparece en el video del pleito, grabó un audio en el que dice: “no tengo nada en contra del candidato. Vi en las redes que pusieron que pertenezco a Antorcha, no, por supuesto que no pertenezco a nadie. En ningún momento se agrede a su candidato”. Ese audio lo entregó en la casa de campaña del morenista.

El candidato denuncia que le tenemos prohibido el ingreso a las colonias antorchistas. Como prueba de que eso es falso, presentamos ante la prensa un video en el que él aparece frente a la líder de Balcones, Lluvia Sánchez y reconoce que no se le ha negado el acceso a las colonias con presencia antorchista.

Después, Toño López grabó un video para sus redes sociales en el que señala que “Balcones del Sur es una de las colonias más inseguras y más abandonadas, gobernadas por Antorcha Campesina”. Varios medios poblanos aliados para verificar las declaraciones de los candidatos de todos los partidos, llamados ‘Detector Puebla’, encontraron que “la declaración es falsa”.

El periódico ‘Exclusivas Puebla’ ha difundido en las colonias del sur de la capital ejemplares con mentiras contra la Doctora Soraya Córdova, como una forma de ayudar a Toño López.

¿Por qué tanta basura política? Una sola razón: la Doctora Soraya Córdova es puntera en las encuestas. Por ejemplo, la medición del Cemees realizada el domingo 22 de mayo sostiene que Toño López recibirá el 23 por ciento de la votación, mientras que la Doctora logrará el triunfo con un total de 41 por ciento de los votos. Este resultado no es producto de un mes de campaña solamente. La campaña ha ayudado, porque es brillante, pero la Doctora ganará la elección porque durante más de 15 años de trabajo, las gestiones y triunfos de la Doctora y Antorcha han logrado beneficiar al 39 por ciento de los habitantes. Toño López quiere ganar votos con una entrevista en la prensa. Mala inversión. Nosotros estamos acostumbrados a ganar las elecciones con trabajo constante y esto es lo que el señor debiera aprender.

Pero las malas artes del candidato no han acabado. Tenemos pruebas de que habrá compra de votos, de que se prometen cosas de manera ilegal en la campaña y de que se han contratado equipos de porros que el día 6 de junio destrozarán casillas en las que perderá Morena o espantarán a la gente para que no salga a votar. En su momento lo vamos a denunciar ante la prensa. Pero, desde hoy, exigimos al gobierno del estado seguridad y paz en las elecciones. Antorcha Puebla tiene ya cinco agresiones criminales en las campañas de 2021. Un crimen más contra nosotros en la capital y el denunciado será el señor candidato de Morena. Que no lo dude.

*Las opiniones expresadas en esta sección son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente la línea editorial del portal de noticias Ángulo 7.