Con un evento en el sur de Puebla capital, la candidata a diputada local de Va por Puebla por el distrito 20, Soraya Córdova Morán, cerró su campaña, donde asistieron mil 500 vecinos; la antorchista afirmó que buscará mejorar la condición de vida de los ciudadanos.

“Nosotros no prometemos esperanzas. Las esperanzas no sirven, porque la gente no come esperanzas. Nosotros somos hechos y resultados. Eso traeremos: resultados, porque aquí hemos vivido y trabajado durante muchos años«, aseguró

Córdova Morán estuvo acompañada por los líderes priistas, panistas y perredistas, además de que vecinos la calificaron como “una mujer trabajadora, de lucha y desde hace muchos años ha trabajado con nosotros, por eso la conocemos y sabemos de su trabajo”.

También señalaron que el distrito necesita a personas identificadas con el pueblo humilde y trabajador, puesto que “muchos candidatos vienen cuando quieren el voto y no regresan, en cambio, la doctora ha estado siempre con nosotros”.

Durante su campaña, Córdova Morán recorrió las distintas comunidades con el objetivo de platicar personalmente con las familias, darles a conocer su proyecto e invitarlas a sumarse en beneficio del desarrollo y progreso de esta zona marginada y abandonada por las diferentes administraciones gubernamentales previas.

GDLRP