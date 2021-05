Con Gerson, Cuetzalan del fracaso

-Publicidad-

Antes era Cuetzalan del Progreso, pero ahora es Cuetzalan del fracaso, a decir de vecinos de la localidad, quienes desde luego, no están con el candidato a la reelección: Gerson Calixto Dattoli.

El alcalde del PRI y abanderado del PRI a la presidencia municipal de Cuetzalan, tiene todo, pero para perder.

Y es que los priistas no están de acuerdo con lo que, presuntamente, es un entreguismo al gobernador.

Versiones sin comprobar, aseguran que Gerson, dizque anda diciendo que le dio 3 millones de pesos a Eric Cotoñeto, «operador político» del gobernador, por conseguir el apoyo para su reelección.

La verdad, es que es absoluta mentira eso de que le dio 3 millones; Cotoñeto no vale eso; yo creo que si deveras le dio algo, fueron unos 30 mil pesos. Eso sí, 30 mil.

Pero ¿¡3 millones!? Es imposible de creer.

Lo recomendable para Gerson es, mejor no hablar de esos temas ni gritarlo a los 4 vientos, porque llegan hasta Puebla capital.

Pero como esos son chismes, dimes y diretes, mejor cerramos el capítulo.

Esta columna no es de chismes, ni trascendidos, ni especulaciones, ni sospechas.

Punto.

He dicho y he escrito.

…

Grave acusación contra Filomeno

El activista social y defensor de los comuneros, Antonio Barrera Evangelista, se fue a la yugular al candidato del PAN a alcalde de Cuautlancingo, Filomeno Sarmiento Torres.

Pandillero, delincuente y quien sabe qué tantas cosas más, le dijo durante conferencia de prensa organizada por Adán Pastén Sibaja, candidato «puntero» a alcalde pero por el partido Pacto Social de Integración (PSI).

A decir de Antonio Barrera, el candidato Filomeno Sarmiento es un hombre muy rico, pues después de ser alcalde hace poco más de una década, hoy es franquiciatario de todo, allá en Cuautlancingo.

O sea que, tiene harto dinero que se robó del Ayuntamiento.

Bueno, eso es lo que quiso decir Barrera Evangelista… y lo dijo.

Punto.

He dicho y he escrito.

…

Ni Obama

A una semana de las elecciones, a López Obrador se le va a revertir el apoyo de hace 3 años. La pandemia le «cayó como anillo al dedo», pues no saldrán a votar los 30 millones de mexicanos que hoy tanto lo detestan, odio que no se lo quita, ni Obama.

El Verdugo

No es por molestar, pero me pregunto ¿Por quién va a votar el gobernador Barbosa para la presidencia municipal de Puebla? Odia a Claudia y no lo hará por ella; si vota por Lalo Rivera estaría traicionando a su partido. No es muy aficionado al futbol, no votará por el «El Capi» Ruiz Esparza, aunque al Partido Verde está bajo su mando ¿Por el PES? ¡Noooo!… Entonces ¿Por quién? ¿Anulará su voto? ¿Por Lalo Rivera Santamaría, su amigo? El Verdugo dice: ¿Algún partido quiere comprarle su voto?

