The Economist califica a AMLO de “falso mesías” y panista arma ejército de bots en Querétaro

AMLO: economía va muy bien // Fin de la recesión; ahora, a crecer // Vitacilina para los adversarios

Carlos Fernández Vega en su columna México SA, publicada en La Jornada, indica que la información más reciente motivó al presidente López Obrador a considerar que la economía mexicana va muy bien y es de las mejores del mundo en cuanto a recuperación después de la pandemia. En esta materia los pronósticos para México han mejorado sustancialmente, lo que, a juicio del mandatario, molesta muchísimo a nuestros adversarios conservadores, porque no se había tenido un primer trimestre como el de este año, con tanta inversión extranjera; llevaba tiempo que no sucedía.

Sin duda, la economía mexicana muestra mejoría –como en buena parte del planeta– y ha dejado atrás la etapa recesiva, pero no hay que cantar victoria. Falta camino por recorrer, toda vez que la pandémica sacudida de 2020 fue la de mayor intensidad en casi un siglo. Por ello, sin desestimar el avance hay que estar atentos a los rezagos y eventuales coletazos.

En este sentido, el Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico (IDIC), de cuyo análisis se toman los siguientes pasajes, considera que la más reciente información del Inegi respecto del comportamiento del producto interno bruto contiene tanto aspectos positivos como otros que deberán atenderse para solventar las consecuencias de la mayor recesión que ha enfrentada la economía mexicana en 90 años.

Se observa que las tendencias de los principales componentes son positivas, aunque al mismo tiempo se registra una recuperación heterogénea al existir sectores productivos, tanto en la industria como en los servicios, que contabilizan una caída significativa. Lo último tiene una vinculación con la reducción del consumo, la inversión y la precarización del mercado laboral, una situación que disminuye la capacidad de crecimiento asociada al mercado interno y lo cual deja la inercia de una primera etapa de la recuperación en el sector exportador.

Mesías Economista

Julio Hernández López en su columna Astillero, publicada en La Jornada de San Luis, indica que en su versión para Latinoamérica, la publicación inglesa The Economist se asomó con portada ruidosa al escenario electoral mexicano para criticar con dureza al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y exhortar abiertamente a los opositores a sufragar el próximo seis de junio contra Morena y sus aliados.

No gozan de particular aprecio los análisis ni las portadas de revistas extranjeras sobre los sucesos mexicanos. Basta recordar el vergonzoso caso de Time, la publicación estadunidense que en febrero de 2014 colocó en su portada el fallido “Saving Mexico”, como ahora The Economist lo hace con AMLO al calificarlo como un “falso mesías”.

Ya en la recta final de un accidentado proceso electoral, todo es pasado por visiones partidistas que con frecuencia resultan ácidas, rudas. Pero también saltan expresiones irónicas como la referencia que ayer hizo el presidente de México al ungüento Vitacilina, medicamento de venta libre que es muy usado en caso de raspones, quemaduras e irritaciones.

López Obrador lo recomendó a sus adversarios políticos para sanar las molestias causadas por la compra del 50 por ciento de las acciones de una refinería ubicada en Houston, Texas, con lo cual México se queda ya con el total de esa empresa, dado que nuestro país ya era propietario del otro 50 por ciento. ¡Ah, qué buena medicina!, es el famoso estribillo de tal producto ahora recetado para malestares políticos.

El dirigente del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Baja California, Carlos Jiménez, renegó ayer de la candidatura de María Guadalupe Jones Garay, postulada al gobierno del Estado por PRI, Acción Nacional (PAN) y lo que queda del Partido de la Revolución Democrática (PRD), y pidió que los votos del tricolor se emitieran a favor de Jorge Hank Rhon, el multimillonario estrambótico y turbio postulado de manera contranatura por el evangélico Partido Encuentro Solidario (PES).

La columna Frentes Políticos, publicada en Excélsior, indica que 1. Respuesta de altura. Ante la presentación de un trabajo de la revista inglesa The Economist, en el que aludía al Presidente de México y al proyecto de la 4T, el canciller Marcelo Ebrard respondió mediante una carta seria, diplomática y oportuna. Mencionó que dicho artículo invita a votar en contra del Presidente y su partido, y afirma: “La opinión y el llamado sorprenden, no por la posición ideológica de su medio, sino por su virulencia y fragilidad argumentativa”. Destacó el trabajo realizado y llamó a que las “élites exasperadas entiendan que no están entendiendo”. No descuida la estrategia de vacunación. Para ponerlo en perspectiva: tan sólo ayer arribaron alrededor de 3 millones de vacunas (alcanzarían para vacunar a todo Uruguay).

2. Ofertón. Una manera descarada de ganar adeptos es la que utiliza el PAN en Aguascalientes, pues sus militantes están entregando a la ciudadanía recibos con descuentos de hasta 9 mil pesos para que paguen sólo un peso en sus adeudos de agua. “Vamos saliendo de ver a los directivos del agua y nos dicen que el jueves nos van a resolver el tema de los recibos, donde a muchos les están haciendo el descuento de un peso. Pero, casualmente nos encontramos una camioneta y adentro se ven recibos y lonas de nuestro amigo, León Montañéz”, reportaron en redes sociales. “Entonces, esto no es casualidad. Ahí tienen todo lo que siempre ocupan, sus artimañas viejas de condicionar el voto a cambios de beneficios que tenían que ser no sólo en época electoral”. Nada cambia. Nada.

3. Agravio digital. Luis Nava, candidato del PAN a la alcaldía de Querétaro, organizó un ejército de bots para atacar a sus adversarios a través de una plataforma, supuestamente pagada con recursos públicos. Esta estrategia virtual le brindó “apoyo”, el único que tiene, porque en la vida real fue acorralado en el debate por sus mentiras. Por ello, Morena analiza solicitar a la Fepade la cancelación de las elecciones. Esta práctica puede ser causal de nulidad. Los morenistas no lo ven como un tema menor y planean, incluso acudir a instancias internacionales. Un panorama así abre la posibilidad de que el queretano Santiago Nieto, actual titular de la UIF ahora sí se anime como candidato de Morena. Sería más que merecido.

