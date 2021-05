-Publicidad-

El ayuntamiento de Puebla es un orden de gobierno con independencia, pero que tiene que coordinarse con la Federación y el estado para que avance, indicó Alfredo Victoria Moreno, quien busca la presidencia municipal con el PES.

De ganar, afirmó en entrevista con Ángulo 7 que tendrá alineación con los gobiernos federal y estatal, pues si bien el municipio sigue su propio plan, hay áreas donde los programas pasan por el segundo mencionado.

Ante la pregunta de qué pasaría si no hay coordinación, ya que la alcaldesa con licencia Claudia Rivera Vivanco (quien busca la reelección) y el gobernador Miguel Barbosa Huerta tienen una relación ríspida, el también epidemiólogo mencionó que no lo podría contestar ya que no está en esa situación.

“Soy propositivo, yo creo que se puede”, insistió tras recalcar que el trato entre los morenistas no le corresponde ni está dentro de sus posibilidades, sino que prefiere ser optimista y ver oportunidades a las que “le encantaría” sacarles provecho.

En tanto, mencionó que aún no tiene nombres de quienes integrarían su gobierno, pues si bien refirió que estarán ciudadanos con experiencia en los diferentes ámbitos, sobre todo habrá gente con las competencias necesarias para el puesto que les sea asignado.

Debate será “interesante”

Respecto al debate entre siete de los ocho contendientes que se realizará el próximo domingo, el doctor afirmó que está “ansioso” de exponer sus ideas antes personas con experiencia.

Consideró que será un encuentro “interesante” en el que las fuerzas políticas podrán expresar lo que piensan y, lo más importante, que el electorado pueda decidir por quién votar el próximo 6 de junio.

A poco más de una semana de la jornada electoral, Victoria Moreno dijo estar consciente de que Rivera Vivanco y Eduardo Rivera Pérez, candidato del PAN que ya fue edil, son más conocidos por su paso en la administración pública, pero resaltó que ello no refleja su competencia.

Por ello, sostuvo que el 30 de mayo tendrá una ventaja para que más personas lo vean y escuchen.