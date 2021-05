-Publicidad-

En Bodega Aurrerá de Mayorazgo, en Puebla, estarían inflando los precios de los productos en caja, al subirles más de 10 pesos sobre el costo en aparador, acusó una ciudadana que señaló que su hija también fue víctima de un “fraude” similar en días pasados.

De acuerdo con la denuncia que llegó a Ángulo 7, la mujer compró unas frambuesas con costo de 39.90 en aparador, sin embargo, a la hora de pasar a pagar, la cajera le dijo que por dicho producto eran 52 pesos, doce pesos más que en la etiqueta, pues así lo marcaba el código de barras.

Ante esto, solicitó hablar con la encargada de la tienda, al tiempo de calificar como un “fraude” y un robo lo sucedido y más, en medio de la pandemia por el Covid-19, que ha causado estragos en la economía de todo el mundo.

Al hablar con la encargada, ésta reconoció el “error” de sus compañeros y señaló que el código de barras que leyó la cajera no era el correcto, al tiempo de afirmar que lo corregirían cancelando el equivocado.

Sin embargo, la afectada cuestionó cuántas veces no se han cometido estos “errores” en la sucursal y otras, pues hay personas que por ir distraídas o con prisas no se detienen a revisar sus tickets de compra, lo que ocasionaría que no se den cuenta de que están pagando más por un producto pese a que tiene un precio estipulado en el mostrador.

En ese sentido, acusó que su hija, quien vive al otro lado de la ciudad pasó por el mismo hecho apenas la semana pasada.