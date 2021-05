-Publicidad-

Antes de la pandemia por Covid-19, en México existía un rezago educativo de 52 por ciento; no obstante, tras las restricciones de confinamiento por la emergencia sanitaria, como la suspensión de clases presenciales, el déficit aumentó a 75 por ciento.

Así lo dio a conocer Mexicanos Primero en su investigación Equidad y Regreso a las aulas –primeros resultados—, en la que señaló que no hay evidencia actualizada sobre lo que pasó con los estudiantes en 14 meses con las escuelas cerradas.

Añadió que se desconoce la gravedad del abandono escolar y aprovechamiento del programa federal Aprende en Casa, pues indicó que la Secretaría de Educación Pública (SEP) no ha publicado cifras de deserción, ni las calificaciones de primer y segundo trimestre, que permitirían darse una idea de ausencia o presencia y del aprovechamiento del programa Aprende en Casa.

Los rezagos en lectura y matemáticas

El estudio realizado con la colaboración del Centro de Estudios Educativos y Sociales y del Proyecto Medición Independiente de Aprendizajes toma en cuenta el entorno socioeconómico de los estudiantes, su estado socioemocional, sus expectativas, e incluye una medición de aprendizajes en matemáticas y comprensión lectora.

Los primeros resultados reflejan que el 61.6 por ciento de las y los niños de 10 a 15 años no comprende un texto de cuarto grado de primaria, 41.8 por ciento no entiende un texto de segundo grado de primaria y el 14.8 por ciento no puede leer una historia.

Respecto al rezago en matemáticas, el 88.2 por ciento de las y los encuestados no pudo resolver un problema de tercero de primaria, 36.4 por ciento no completó de forma acertada restas simples, el 25.8 por ciento no pudo hacer sumas con acarreo y 96.5 por ciento no logró resolver adecuadamente una operación con fracciones.

Otro de los hallazgos de este estudio fue que 7 de cada 10 estudiantes de educación básica utilizaron principalmente el teléfono celular como vía de acceso y comunicación con docentes y que 8 de cada 100 utilizaron la televisión como medio para continuar con su aprendizaje.

Cabe mencionar que en el estado de Puebla ha iniciado la vacunación del personal docente, pues aunque no hay fecha definitiva del regreso a las aulas, de manera tentativa el gobernador Miguel Barbosa Huerta señaló que podría darse en agosto si las condiciones sanitarias lo permiten.