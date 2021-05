¡Por fin! HBO Max llega a México con gran catálogo a 149 pesos

-Publicidad-

El martes 29 de junio llegará el proyecto HBO Max a 39 territorios de América Latina y el Caribe, se podrá contratar su servicio desde 99 pesos, algunos de sus atractivos será Wonder Woman 84, Guasón, Batman, el caballero de la noche, entre otras.

El servicio estará dividido en dos modalidades, en el que la primera modalidad es el plan estándar, el cual incluirá cinco perfiles, descarga de contenidos, tres dispositivos simultáneos, resolución 4K,Disponible en cualquier dispositivo compatible con la aplicación, esto por el precio de 149 pesos al mes.

El segundo plan es el móvil, en el cual podrás personalizar tu perfil, descarga de contenido, solo será de un usuario, solamente disponible para tabletas o Smartphone y su precio será de 99 pesos al mes.

El contenido asegurado en esta plataforma será Wonder Woman 84, guasón, Zack Snyder’s Justice League, Mortal Kombat, Godzilla vs Kong, Tom y Jerry, la película, Game of Thrones, Judas y el mesías negro, entre otras películas

De misma forma, tendrá series destacadas como los son The Big Bang Theory, Gossip Girl + Reboot, Sex and the City + Nuevos episodios: And Just like That, Superman and Lois, Batwoman, entre otras.

Por último, de manera sorpresiva revelaron que tanto en México como en Brasil la plataforma también estará ofreciendo los partidos de la Champions League, confirmando que será exclusivo, pero no dieron más detalles al respecto.

Fuente: Xataka México