El gobernador Miguel Barbosa Huerta lamentó que el Instituto Electoral del Estado (IEE) solo haya podido generar condiciones para realizar un debate entre candidatos a la alcaldía de Puebla, pues tenían que haber sido al menos tres, aunque “es preferible tener uno a nada.”

En rueda de prensa, el mandatario poblano manifestó que el actual proceso electoral debió haber tenido otras condiciones en la participación de los candidatos, pues estos ejercicios son importantes para que los ciudadanos conozcan a los que quieren ser sus autoridades y que partidos los respaldan.

De igual forma, criticó que las universidades al igual que los empresarios no hayan organizado un debate, como si ha ocurrido en otros años, aunque reconoció que por la contingencia sanitaria debido al Covid-19, este tipo de ejercicios es complicado.

“No generaron las condiciones, ya ni modo, sólo este pequeño debate, en el que no se pudieron crear las condiciones de interés, de análisis, ya dio para esto, preferible uno a nada, a mí no me satisface la forma como se organiza y lleva a cabo este debate”, pronunció.

Y es que, dijo, casi fue de manera obligada que se aprobó dicho evento, esto a pesar de que los abanderados tienen la obligación de informar, para que la gente tenga el conocimiento de quienes son los que busca ser sus autoridades y que partidos los respaldan a cada uno de ellos.

El mandatario sostuvo que igual hubo falta de interés de universitarios y de la iniciativa privada, como el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) para organizar un encuentro.

Eran necesario más debates por alcaldía

Por ello, Barbosa Huerta manifestó que espera que el único debate que se realizará ayude a generar mayor interés en los poblanos para que salgan a votar el 6 de junio, a quienes les pidió que participen, pues es un día importante en que se elegirán sus autoridades municipales.

“El mensaje es que la gente, no obstante, cualquier circunstancia que haya prevalecido en esta campaña que participe y vote, que este ejercicio ayude a generar interés, pudo haber sido muy bueno si hubieran sido dos o tres, pero no los hubo, yo solo les digo que voten”, asentó.

Es necesario mencionar que fue la madrugada de este miércoles que el IEE aprobó llevar a cabo el debate entre los ocho candidatos a la alcaldía de Puebla, el cual será con sus propios recursos, el próximo domingo a las 5 de la tarde en las instalaciones del IEE.