Con finanzas sanas, se revertirá concesión de agua hecha por PAN: Claudia Rivera

Al resaltar que durante su administración el municipio consiguió «finanzas sanas», la candidata de Morena a la alcaldía de Puebla, Claudia Rivera Vivanco, previó que, en caso de repetir el cargo, sería posible revertir la privatización del servicio de agua, hecha por el PAN.

En entrevista para Ángulo 7, la abanderada de la coalición Juntos Haremos Historia (JHH), donde está el Partido del Trabajo, mencionó: «No hay lugar donde no me digan ‘¿Qué vamos a hacer con el agua'», en alusión a los problemas que se denuncian ante la concesión del vital líquido y las tarifas altas para los poblano.

Cuestionada al respecto, señaló que la desprivatización es algo que se busca desde antes del ascenso de Morena al poder en 2018, siendo que en 2013, bajo el gobierno municipal y estatal panista de Eduardo Rivera Pérez y Rafael Moreno Valle, se avaló el contrato con Agua de Puebla.

Sobre si en un nuevo trienio sería posible revertir la concesión, la morenista señaló como una posibilidad, al asegurar que el ayuntamiento que ha presidido por más de dos años «tiene más fuerza que en 2018”.

«No teníamos en 2018 cuando iniciamos el ejercicio, lo que tenemos ahora, recursos propios, finanzas sanas, estábamos endeudados. Ahora, tenemos una mayor libertad con nuestros recursos, (…) creo que tenemos herramientas para decir podemos entrarle, podemos recuperar el servicio (del agua)», declaró.

Que Rivera Pérez tenga decencia

En este sentido, la morenista señaló que la privatización fue realizada «al amparo de la ilegalidad», siendo que se excluyó a juntas auxiliares, además de que la empresa Concesiones Integrales aún utiliza la infraestructura del municipio.

Responsabilizó a Rivera Pérez, hoy nuevamente candidato por el PAN, PRI y PRD, de la privatización y demandó una postura por parte del exedil, al aseugrar que «por sumisión» entregó el vital líquido.

«Que tenga tantita decencia (…) Nos merecemos una explicación», aseveró Rivera Vivanco, al acusar que el panista ha evadido abordar el tema.

Comentó que durante su gestión en el ayuntamiento, el Cabildo turnó cinco iniciativas de ley al Congreso de Puebla, a fin de revocar el contrato, luego de resaltar que el Legislativo tendrá que atender de igual forma la desprivatización.

La candidata señaló que las críticas y campañas en su contra son porque sus contrincantes “están enojados, porque la sociedad civil ocupa estos espacios; es un tema de clasismo y discriminación, por que querían ser esos grupos de poder», declaró.

Atender seguridad desde día uno

En cuanto cuál será la primera estrategia que implementará en caso de una nueva gestión, la candidata recordó que la seguridad es uno de los cinco ejes que coordinan las acciones a implementar, junto con bienestar, ordenamiento de la ciudad, servicios públicos y combate a la corrupción.

Rivera Vivanco señaló que habrá estrategias para atender el tema a corto y mediano plazo, para reducir la percepción de inseguridad.

«La prioridad sigue siendo la seguridad. Es algo que se va fortaleciendo en el el corto y mediano plazo, eso es tangible y se empieza a observar, no pensando en el indicadores, si no en la proximidad», dijo.

Entre las propuestas, mencionó la expansión de 2 mil 500 comités de vecinos «en construcción de la paz», así como dos nuevas centrales de despliegue policial, para una operatividad adecuada

Seguidamente, recordó su propuesta para implementar una certificación antisobornos, en dependcias donde la ciudadanía acude a realizar trámites, además de cámaras corporales para policía de tránsito.

La edil con licencia aseguro que sus propuestas «están probadas» ante su experiencia frente a la Comuna, a lo que dijo «No venimos a ver si funciona, nuestras estrategias están comprobadas».