Ariadna, animada y estratégica

Para el reinició de actividades, la campaña electoral de Ariadna Ayala se ve animada, conectada y estratégica.

La candidata de la coalición Morena-PT a la presidencia municipal de Atlixco, dejó atrás los conflictos políticos internos de los partidos y se concentró en intensificar sus caminatas, recorridos, visitas, propuestas y firma de compromisos ante la sociedad.

Sólo mencionar que su candidatura fue impugnada, suspendida y posteriormente, ganó en los tribunales electorales de tal manera que regresó con más bríos al trabajo de convencimiento social.

Y como el tiempo es oro en esta campaña tan corta, tan sólo un mes, la candidata Ariadna firmó, frente a las instalaciones del C4, uno de los compromisos más importantes de toda la campaña:

«Por un Atlixco de paz», que considera una estrategia integral en materia de seguridad.

Ahí está, metida de lleno en la búsqueda del voto.

Como debe ser.

PRI, PAN y PSI, se ven ganadores

Se prevé una recomposición política para Puebla.

En San Martín Texmelucan gana Edgar Salomón Escorza del PAN.

En Huejotzingo, gana el doctor Morales del PRI.

En Cuautlancingo gana Adán Pastén del PSI.

En Tehuacán, gana Álvaro Alatriste del PRI.

En Tecamachalco gana Inés Saturnino López Ponce del PSI y PCP.

La Mixteca poblana se pinta tricolor y la sierra norte se divide entre PRI y PAN.

El común denominador, es que Morena pierde esos municipios.

Es el principio de la debacle que se avecina para el 2024.

Pero falta poco para comprobarlo.

Ni Obama

Con las estudiantes de la escuela Normal de Teteles (de Ávila Castillo) no se negocía. No entienden razones y son unas lacras sociales. Son peor que los partidos políticos. Nunca, nunca, nunca se puede tener acuerdos con ellas. Siempre te van a traicionar. La neta, no las soporta ni Obama.

El Verdugo

Escuché por ahí que el Congreso del Estado pretende citar al Fiscal General del Estado, Gilberto Higuera Bernal para explicar las agresiones a familiares de Zyanya a quienes «gasearon» en la sede de la Fiscalía. El Verdugo dice: Ja ja ja. El Fiscal no mira hacia abajo.

De Buena Fuente no es la mejor columna política, pero tiene a los mejores lectores.

