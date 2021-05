¿Somos más educados actualmente que hace cincuenta años?

-Publicidad-

*Por: Mtro. José Teódulo Guzmán Anell, SJ

Hace cincuenta años el 23.8 por ciento de los mexicanos, hombres y mujeres, mayores de 15 años eran analfabetos. El 42.7 por ciento no habían terminado la educación primaria y el 18.6 por ciento de los que habían logrado ingresar a la educación secundaria no habían podido terminarla. El rezago total era de 87.1 por ciento.

Es obvio que nos preguntemos si ha habido mejoría en el nivel educativo de la población mayor de quince años, después de medio siglo. Y si la habido, en qué proporción hemos logrado un avance significativo en el nivel básico de enseñanza del sistema educativo nacional.

En 2010, de acuerdo a la información proporcionada por la SEP, el porcentaje de analfabetos mayores de 15 años era de casi 7 por ciento, un 13 por ciento no habían terminado la primaria y el 22 por ciento la secundaria. El rezago educativo total era de 41 por ciento. De acuerdo con estos datos es evidente que ha habido un avance significativo por lo menos en lo que atañe a la educación básica y sobre todo al analfabetismo.

Debo señalar que actualmente hay alguna información preliminar en relación con el abandono escolar causado por la pandemia del Covid 19. Tal parece que casi tres millones de alumnos se han visto afectados severamente y la mayoría de ellos han abandonado temporalmente los estudios. No cabe duda que nuestro sistema educativo experimentará retrocesos en todos los niveles de enseñanza en esta década.

En el ciclo escolar 2019-2020 el 10 por ciento de estudiantes del nivel básico no lograron terminar sus estudios y en el nivel superior el 8 %. En este mismo ciclo, 27 de cada 100 alumnos que habían empezado la educación primaria hace varios años, lograron terminar los estudios de licenciatura en el nivel superior, a nivel nacional. En el estado de Puebla, 30 de cada 100 obtuvieron una licenciatura.

Desde hace varias décadas, los investigadores de la educación ya habían señalado que la permanencia en el sistema educativo por parte de niños y adolescentes depende no solo de que haya escuelas y maestros que impartan clases. Hay otros factores y condicionamientos económicos, geográficos y sociales que afectan no solo la perseverancia sino también el nivel en el aprovechamiento escolar. No basta con que se distribuyan oportunamente los libros de texto gratuitos, o que haya un incremento de aulas en poblados rurales. El nivel de pobreza, la carencia de infraestructura para la atención sanitaria, la vialidad segura y las condiciones para el acceso a una alimentación básica y de buena calidad son factores que contribuyen definitivamente a que los estudiantes perseveren en la escuela y logren un aprendizaje que les permita un trabajo digno y un ingreso suficiente para una calidad de vida.

La educación básica de calidad de nuestra población mayor de 15 años es una prioridad nacional que corresponde implementarla principalmente al gobierno federal y a los estados de la república mexicana. Y es una condición indispensable para lograr un nivel de desarrollo social igualitario. Pero no basta con que haya buenos docentes si no tienen una buena retribución por su trabajo y material didáctico apropiado para lograr los objetivos curriculares. Y aquí si valdría aplicar el principio de justicia social de que hay que darle más al que tiene menos. De lo contrario, jamás lograremos alcanzar la igualdad educativa en el nivel básico, y en consecuencia tampoco conseguiremos abatir los desniveles de pobreza en nuestra patria.

*Sacerdote Jesuita. Licenciado en Filosofía y Letras por el Instituto Libre de Filosofía, Licenciado en Teología por el Colegio Máximo de Cristo Rey; y Maestro en Educación Teachers College por Columbia University New York. Directivo y asesor en la Ibero Puebla desde 2011. Fue docente en filosofía y teología en el Seminario Arquidiocesano de Xalapa; así como Coordinador en el Secretariado Diocesano de Pastoral Social de la Arquidiócesis de Xalapa.

