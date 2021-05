Blanca Jiménez y Cuautli se suman al panista Tlatehui

-Publicidad-

A días de que concluyan las campañas electorales, Blanca Jiménez Castillo y Raymundo Cuautli Martínez, que impugnaron la designación como candidato del PAN a la alcaldía de San Andrés Cholula, Edmundo Tlatehui Percino, se sumaron a su proyecto.

Ante la presencia del candidato a diputado local y federal, Aurora Sierra y Humberto Aguilar; Jiménez Castillo y Cuautli Martínez, sostuvieron que desistieron de sus impugnaciones.

La ex diputada federal expuso que en Acción Nacional se dará muestra que por encima de cualquier interés personal o político, está el de las personas. “No me cabe la menor duda que no haremos simulaciones sino trabajaremos en conjunto para recuperar el rumbo”, enfatizó.

En su oportunidad, Raymundo Cuautli reconoció que vienen de un proceso interno complicado, sin embargo se debe de ponderar, el interés de la gente sanandreseña.

“Hoy que las cosas están en San Andrés como están, necesitamos tener esta madurez política, unidad. Estamos en un tema legal que podría seguir su curso, pero se decidió, ya no es momento de seguir, hay que ponderar el tema de San Andrés Cholula, y el interés colectivo. Vamos a sumarnos con todo a la campaña de Edmundo Tlatehui”, señaló.

Finalmente, el abanderado por la alianza PAN, PRI y PRD en San Andrés Cholula agradeció las muestras de apoyo de sus compañeros y al mismo tiempo sostuvo que el próximo 6 de junio ganará Acción Nacional.