-Publicidad-

El presidente, Andrés Manuel López Obrador, lamentó el asesinato de Alma Rosa Barragán, candidata de MC a la alcaldía de Moroleón, Guanajuato, y señaló que “muchas veces” se genera un ambiente de violencia para que la población no acuda a votar.

En su conferencia de prensa matutina, indicó que cuando la ciudadanía tiene miedo y no participa en las elecciones, con lo que se genera abstencionismo, los que ganan son los de “la mafia”, ya sea la organizada o la de “cuello blanco”.

Por ello, pidió no atemorizarse y “que nadie se quede sin participar” en los próximos comicios del 6 de junio, además de que reiteró que la Guardia Nacional (GN) da protección a los aspirantes que lo requieren.

Expresó que delitos como el homicidio de la abanderada de Movimiento Ciudadano (MC), ocurrido el pasado martes, son del fuero común, por lo que corresponde a los estados atenderlo, pero se trabaja de manera conjunta para resolver los casos.

-Publicidad-

Buscan generar inestabilidad

Refirió que quienes cometieron ese acto quieren generar inestabilidad, “es delincuencia organizada”, el cual se dio en Guanajuato, donde “hay mucha confrontación entre grupos”.

Cabe mencionar que el pasado lunes, Rosa Barragán fue asesinada mientras realizaba un acto proselitista, con lo que en menos de 12 días dos aspirantes de MC han sido ultimados.

Buen negocio, compra de refinería de Deer Park

El presidente aseveró que la compra de la refinería Deer Park, ubicada en Texas, fue un buen negocio público, cuya inversión, que fue de casi 600 millones de dólares se recuperará en dos o tres años.

- Publicidad -

Reiteró que se busca que no exista dependencia en combustibles, con lo cual se garantizará que no aumenten sus precios, además de que no extraerá más petróleo del necesario para el mercado interno, pues es un recurso no renovable.

Hay cambio de paradigma en tema petrolero

Recordó que con el neoliberalismo se apostó a vender petróleo crudo y comprar gasolinas, así como a no construir refinerías y las existentes dejarlas en el abandono, por lo que ahora se cambió “el paradigma”.

El mandatario expresó que la capacidad productiva de las refinerías cuando inició su mandato era del 30 por ciento, cuando en las ubicadas en Estados Unidos el dato es del 80 por ciento, por lo que cuestionó que haya gente que “quiera que regrese este desastre, esta corrupción”.