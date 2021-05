Sin contratiempos, avanza vacunación antiCovid a docentes de Puebla

-Publicidad-

Sin aglomeraciones y buena organización, la jornada de vacunación contra el Covid-19 a docentes de Puebla se realizó en relativa tranquilidad, mientras que profesores insistieron en que serán necesarias las medidas sanitarias para el regreso a clases.

La mañana de este martes, comenzó la aplicación de la primera dosis del antígeno en diversas sedes de la capital poblana; una de ellas, el Centro Escolar Niños Héroes de Chapultepec (Cenhch) donde este medio realizó un recorrido para apreciar fluidez en el proceso.

A diferencia de la inoculación a adultos mayores, cuando personas mayores a 60 años tuvieron que esperar horas bajo los rayos del Sol, y después la lluvia, para recibir la segunda dosis de la vacuna, este día los profesores no esperaron más de 30 minutos para la aplicación.

«Fue muy rápido» y «Yo no tarde nada» fueron algunos de los comentarios que hicieron los empleados del sector educativo a su salida, por uno de los accesos del centro escolar ubicado en la 10 Sur, a unos metros de la fila donde personal de la brigada «Correcaminos» recibió la debida documentación.

«Fue muy rápido, no nos hacen esperar, nos dicen que llenar, nos dan el nombre de la vacuna y de ahí empiezan a vacunarnos, así por hilera y lo que es 20 minutos y ya estamos afuera», comentó la profesora María Eugenia Tovar a este medio.

Con la aplicación del antígeno a docentes y trabajadores del sector educativo, se busca alistar el regreso a clases presenciales, luego de más de un año de la suspensión nacional a causa de la pandemia de Covid-19.

Ven difícil regreso

En contraparte, la profesora Elizabeth comentó en entrevista que, pese a la vacunación, aún deben seguirse las medidas preventivas ante el coronavirus, pues los estudiantes y sus familias aún serán susceptibles al Covid-19.

La docente opinó que no hay que confiarse ante el virtual regreso a clases, siendo que persiste el riesgo, además de que señaló que algunos padres de familia «viven al día», por lo que será un problema todos los gastos que conlleva la prevención.



«Pues, no confianza, porque los niños vienen y sus papás no están vacunados, los niños no están vacunados, entonces todavía sigue este problema. Para una escuela pública va a ser muy difícil porque tenemos que tener mucho cuidado en desinfectantes en material«, comentó.

En el caso de Puebla, un total de 143 trabajadores del sector salud estatal y federal apoyan el proceso de aplicación del biológico en los diferentes centros de vacunación ubicados en instituciones educativas públicas, unidades médico familiares y hospitales del estado.

Esta campaña de inoculación tiene un proceso logístico que permite la vacunación de 200 personas por hora, y tendrá una duración de dos a cinco días dependiendo de la cantidad de dosis que se aplique por sede; durante la jornada se atenderán a más de 150 mil trabajadores de instituciones públicas y privadas.

A quienes han tenido dificultades para imprimir los formatos QR y el expediente de vacunación, la Secretaría de Educación les informa que la plataforma del padrón de trabajadores se actualiza periódicamente, de esta manera pueden ingresar nuevamente a la página oficial de la dependencia, que puedes acceder dando click aquí, e imprimir así la documentación, que forma parte de los requisitos para obtener el biológico.