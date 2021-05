“Canelo” Álvarez hace oficial su participación en videojuego

-Publicidad-

La empresa desarrolladora de videojuegos Electronic Arts (EA) anunció que Saúl “Canelo” Álvarez es parte de los boxeadores seleccionables en su nuevo proyecto eSports Boxing Club, que busca ser un simulador de peleas en el que se permita tomar el control de un jugador digital.

La compañía estadounidense EA de juegos virtuales creadora de sagas enfocadas en el deporte como FIFA Soccer (fútbol), Madden NFL (fútbol americano) y NBA Live (basketball) se encuentra diseñando un nuevo juego virtual sobre el mundo del box, eSports Boxing Club.

Para esta entrega, los desarrolladores han tomado la decisión de diseñar a algunos representantes actuales del deporte de los guantes así como a leyendas del cuadrilátero e incluirlos como personajes jugables.

Fue así que la tarde del lunes, Saúl “Canelo” Álvarez hizo públicó su aparición en el videojuego de EA. A través de su cuenta de Twitter, dio a conocer un video en el que se observa el avatar del boxeador tapatío diseñado para esta entrega así como imágenes del “Canelo” real.

🇺🇸 ''The face of boxing'' is coming to PC, PlayStation and Xbox. Find me in the brand new boxing video game @ESBCGame 🥊

🇲🇽 "La cara del boxeo" llega a PC, PlayStation y Xbox. Encuéntrame en el nuevo video juego @ESBCGame 🥊 pic.twitter.com/rczR1egWAz

— Canelo Alvarez (@Canelo) May 24, 2021