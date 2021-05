-Publicidad-

El aspirante a la alcaldía de San José Miahuatlán con Morena, Zoilo Noel Guzmán Herrera, acusó a la dirigencia del partido en Puebla de cancelar la candidatura a este ayuntamiento, presuntamente para que los otros partidos tengan «cancha libre» en la elección.

En rueda de prensa la mañana de este lunes, el precandidato junto con integrantes de su planilla señalaron directamente al dirigente del Comité Ejecutivo Estatal (CEE) y al enlace nacional de Morena, Edgar Garmendia de los Santos y Carlos Evangelista Aniceto, respectivamente, de bajar su postulación a edil.

Ante la pregunta de la prensa, los quejosos acusaron que Garmendia de los Santos «negoció» la plaza de Miahuatlán con el actual alcalde, Héctor Gutiérrez Morales, al asegurar que «hay evidencia» de la supuesta afinidad entre ambos.

Guzmán Herrera aseguro que fue en la sesión del Instituto Electoral del Estado (IEE) de 4 de mayo cuando observó que no solo no sería candidato, además, vio que Morena no competiría en el municipio, lo cual reprochó y resaltó ante las acusaciones de «negociaciones» entre el CEE y el alcalde de extracción priísta.

«Cuando no salimos entre los aprobados, nos hizo encender las señales de alarma, y fuimos a buscar al presidente del partido y él nos dijo ‘no pasa nada, todo va bien’ y ahora se esconden, no nos quieren dar una respuesta«, declaró el aspirante

Guzmán Herrera se ostentó como poblador Indígena de San José Miahuatlán, por lo que calificó como un acto «racista» la cancelación de la candidatura, pues señaló que «la derecha no puede gobernar en un municipio con tanta urgencia de un gobierno de izquierda».

Los quejosos adelantaron la presentación de una impugnación ante el Tribunal Electoral del Estado de Puebla (TEEP), a fin de que se recupere la postulación, menos de dos semanas de la jornada electoral.

Guzmán Herrera aseveró que tendrá el tiempo suficiente para conseguir el voto, al señalar que incluso realizó labores de proselitismo en la entidad, bajo órdenes y con propaganda que el propio CEE le entregó, según dijo a los medios.