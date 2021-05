-Publicidad-

Estudiantes de la Normal Rural “Carmen Serdán” de Teteles marcharon en la Angelópolis para exigir justicia por la muerte de sus dos compañeras el pasado jueves en un accidente en una protesta; afirmaron que sectores como los suyos “no tienen las mismas oportunidades”.

La movilización partió alrededor de las 12 del día del Paseo Bravo, en donde sus integrantes portaban hasta adelante la bandera roja que identifica a su escuela, así como otras con frases como “Que sube, que baja, Teteles no se baja” y algunos más con “Castigo a los culpables” y “Si no nos dejan soñar, no los dejaremos dormir”.

Durante su trayecto sobre la avenida Reforma y hasta el zócalo de Puebla, donde llegaron, lanzaron consignas como “Por qué nos asesinan si somos el futuro de América Latina”, “Alerta, alerta que camina, las normalistas en América Latina” y “Lucha, lucha, lucha, no dejes de luchar.

Una de las participantes en la marcha manifestó que el jueves pasado, cuando ocurrió el accidente, se manifestaron para formar conciencia de la organización a la que han tenido que llegar ante las carencias que hay en la normal, no solo la de Teteles, sino de las que hay en el estado y el país.

Refirió que, ante estos hechos, la respuesta de las autoridades solo es la represión, por lo que exigió justicia por los hechos, al resaltar que lo único que querían era salir adelante y estudiar, pues únicamente salen de su casa para ser profesionistas.

El gobierno no da oportunidades a clases bajas

“Salimos a manifestarnos las calles para decir que el gobierno con su ineptitud, que, por culpa del gobierno del estado tenemos dos compañeras caídas que no tenían culpa, la única culpa que tenían es haber nacido pobres, porque el gobierno no da la oportunidad a las clases más bajas de salir adelante”, asentó.

Es necesario precisar que, el jueves pasado, las normalistas hicieron primero una rueda de prensa en la ciudad de Puebla para denunciar falta de cumplimiento en los acuerdos hechos en 2019, posteriormente tomaron la caseta de Cuapiaxtla, Tlaxcala, y, en forma de protesta, intentaron saquear un tráiler, pero el chofer del camión siguió su marcha y en la caja de remolque quedaron dos normalistas, que no consiguieron bajar a tiempo, por lo que más adelante decidieron aventarse del camión en movimiento, pero del impacto que sufrieron contra el pavimento perdieron la vida.

Tras el hecho, el gobernador Miguel Barbosa Huerta, el viernes pasado en rueda de prensa, envió las condolencias a las estudiantes y los familiares de las víctimas, así como manifestó que desde el momento en que se enteraron del deceso de las dos jóvenes se le dio seguimiento.