Necesaria, la honestidad en policía municipal de Puebla: Eduardo Rivera

-Publicidad-

El candidato a la alcaldía de Puebla, Eduardo Rivera Pérez, comentó que de ganar la elección se revisará los mandos en la policía municipal, pues reconoció que es fundamental la honestidad y eficiencia para combatir la inseguridad en la capital.

“Todas las áreas en la administración tendrán que trabajar de manera honesta, podrán esquivarse en alguna materia, en alguna acción, pero en temas de honestidad no va haber segundas oportunidades; quien se equivoque en mi gobierno tendrá que salir, ese será el criterio que se manejará en todas las dependencias”, afirmó.

Sin embargo, en su gestión como alcalde (2011-2014), el entonces regidor Luis Carmona Ruiz, presidente de la Comisión de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, acusó en agosto de 2013 que al interior de la dependencia había casos de corrupción y tráfico de influencias.

Al respecto, el titular de la secretaría, Amadeo Lara Terrón, lo rechazó tales anomalías, pues competía por la certificación de The Commission on Accreditation for Law Enforcement Agencies (CALEA), presumiendo que ya existe un avance del 85 por ciento para obtener dicho nombramiento.

-Publicidad-

Es necesario precisar que, hasta marzo de 2021, de 6 mil 448 elementos municipales de seguridad pública de Puebla evaluados, 193 reprobaron el control de confianza, lo que representa un 3 por ciento del total de la plantilla, esto de acuerdo con el informe del servicio profesional de carrera de las instituciones de Seguridad Pública, del Secretariado Ejecutivo.