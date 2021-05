Escuchar a policías y mejorar sus condiciones, plantea Alfredo Victoria

-Publicidad-

Para abatir la corrupción en la policía municipal de Puebla, Alfredo Victoria Moreno, candidato del Partido Encuentro Solidario (PES) a la alcaldía, propuso realizar controles de calidad, mejorar las condiciones de los efectivos y escucharlos.

En entrevista con Ángulo 7, indicó que es importante optimizar las herramientas de trabajo de los uniformados, así como sus horarios, aunque más allá de eso, es necesario conocer de su voz qué necesitan.

Respecto a si, de ganar, haría cambios en los mandos medios, recalcó que cree en los controles de calidad, porque “lo que no se puede medir, no se puede evaluar y entonces no se puede mejorar”.

Respecto al caso concreto de la Angelópolis, comentó que “no le consta”, pero lo ideal es que todo personal administrativo cumpla con la escala de competencias. “Alguien que no cumplan con eso, no tiene cavidad”, sostuvo.

-Publicidad-

De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo federal, hasta el 31 de marzo de 2021, de 6 mil 448 elementos municipales de seguridad pública de Puebla evaluados, 193 reprobaron el control de confianza, lo que representa un 3 por ciento del total de la plantilla, por lo que el 97 por ciento aprobó.