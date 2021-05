Adán Pastén, 37 puntos en Cuautlancingo

-Publicidad-

Cuautlancingo está decidido:

El ganador es… Adán Pastén Sibaja.

Ya es irreversible.

La encuesta de la prestigiada Indicadores SC dice que, la intención del voto, a dos semanas de la elección es:

Adán Pastén del PSI con el 37.6 por ciento.

Filomeno Sarmiento de PRI-PAN- PRD con el 24.3 por ciento.

Guadalupe Daniel de Morena-PT con apenas el 8.2 por ciento.

La actual alcaldesa con licencia, quien además busca la reelección, Lupita Daniel ya no tiene nada qué hacer en la elección.

Los liderazgos locales que estuvieron con Morena han abandonado al movimiento y decepcionados de la alcaldesa, decidieron voltear hacia el candidato del partido Pacto Social de Integración (PSI) a la presidencia municipal.

En Cuautlancingo quieren un cambio y Adán Pastén lo representa.

Además de su compromiso firmando ante Notario Pública, que si no cumple, se va a la cárcel.

#LordVacuna le pagaba a su «ex»

No bueno, este Martín Camargo de la Peña es toda una fichita.

No sólo presuntamente incumple con la manutención de uno de sus hijos que tuvo con Magali «N», sino que está acusado de violencia intrafamiliar, como consta en la Carpeta de Investigación 253/2020/CJMT por agresiones a su «ex» Tania «N».

Pero eso no es todo, este Martín es conocido como #LordVacuna, pues el 19 de abril reciente, se disfrazó de «viejto» para recibir la vacuna contra el Covid19, pero fue descubierto por sus propios vecinos.

Pero eso no es suficiente, también es candidato del PAN a la presidencia municipal de Tlacotepec. Sí ¡Candidato del PAN!

Pero eso no acaba aquí, Martín Camargo o #LordVacuna, presuntamente presume su parentesco con su primo Julio Miguel Huerta Gómez, director General de Gobierno de la Secretaría de Gobernación de Ana Lucía Hill. Obviamente se presume que se escuda en el gobierno del Estado y/o el gobernador Miguel Barbosa.

Creo que si el «Góber» se entera de este escándalo, por lo menos le va a pedir a Julio Huerta, que lo desconozca como familia.

Edil de Acajete cobra doble las obras

Eso de: No mentir, no robar, no traicionar es una leyenda para el presidente municipal de Acajete, Roberto Ramírez Cervantes. Y para variar, de Morena.

Resultó muy vivo para los negocios, pues a través de «Acajete Unido Impulsando el Desarrollo AC.» adoquinó una calle en Santa Isabel Tepetzala en el año 2017 y luego, ya en el ayuntamiento, pagó la misma calle. O sea, como se «auto-pagó».

«Pos» no que la obra era gratis o con aportación de los vecinos.

Ah, pero hay pruebas:

En el portal de la Ley General de Contabilidad Gubernamental del Estado de Puebla, http://lgcg.puebla.gob.mx/, bajo el folio PUE180401498499, del presupuesto de Fortamun, del Ramo 33, se pagó 1 millón 704 mil 949 pesos con 79 centavos.

O sea: Adoquina con la aportación de los vecinos y luego la cobra.

Ah jijo. «Pilluelo el mushasho».

Y bueno, el candidato a alcalde David Meléndez López parece que sigue los mismos pasos, con la fundación a su servicio.

Y hay muchas historias de cómo se reparten el poder, las posiciones políticas y ahora sabemos, el dinero del pueblo.

Toda la gama de corrupción da para mucho, como para una enciclopedia, que leeremos tomo a tomo.

Retoma campaña en Atlixco

Ariadna Ayala está de regreso.

Sus actividades de campaña por la presidencia municipal de Atlixco, se reactivaron, después que el Instituto Electoral del Estado (IEE), le liberó su registro oficial.

Ariadna es candidata del Partido del Trabajo, que repuso su proceso de selección por una impugnación. La candidata resultó electa nuevamente y regresó a las calles a hacer campaña.

La doctora en derecho fue electa otra vez en el PT, gracias a su experiencia y trayectoria académica, política y social.

«Estamos de vuelta y venimos más fuertes ¡Vamos a ganar!», dijo muy animada al reiniciar sus recorridos.

Chambea y chambea.

Amozoc: Separación Iglesia-Municipio

Una cosa es la política y otra es la religión.

Así definen los habitantes de Amozoc, la candidatura de Mario de la Rosa Romero para la reelección.

La luz del Mundo y sus fieles, están totalmente separados del ejercicio político del alcalde y candidato de la coalición MORENA-PT a repetir en la alcaldía.

Si bien existen interpretaciones de los partidos políticos sobre el papel de La Luz del Mundo en Amozoc, lo cierto es que:

1.- La Iglesia tiene a sus miembros debidamente registrados y de ellos, una parte importante son adolescentes, quienes no votan en las elecciones.

2.- El «turismo electoral» es una leyenda.

3.- Imposible que los feligreses vengan a Puebla a votar y regresar a su lugar de origen.

4.- Está prohibido hablar de política en las ceremonias religiosas. Total y absoluta separación entre una cosa y otra.

Por cierto, el PRD se desmorona en este municipio.

Delfino Hernández Huerta, se rebeló y mostró su desacuerdo con la alianza del PRI y PRD.

Así es que dijo: Me voy… y se fue.

Delfino renunció a la presidencia del comité municipal del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y se sumó a la candidatura de Mario de la Rosa.

Declina por Memo Velázquez

Lilia Rivera Tapia dijo «bye».

Recogió sus canicas y declinó a favor de Guillermo Velázquez Gutiérrez, candidato del PAN a la presidencia municipal de Atlixco, para un segundo periodo.

Liliana es o era, candidata a la alcaldía atlixquense por el partido Pacto Social de Integración (PSI). Tras 19 días de campaña, presentó a Velázquez todas las peticiones que logró reunir de la sociedad.

Memo Velázquez agradeció a Rivera Tapia por el gesto de humildad. La sociedad atlixquense requiere la unión de esfuerzos para sacar adelante los problemas del municipio, comentó.

Suma y suma.

He escrito.

Ni Obama

Todos quienes van a ser diputados plurinominales de Morena en el Congreso del Estado, odian al gobernador y el gobernador los odia. Es mutuo, pues. Esas diferencias no las arregla, ni Obama.

El Verdugo

Dice Lupita Daniel, candidata para la reelección en la alcaldía de Cuautlancingo por MORENA, que va a «gestionar un nuevo panteón municipal» para su pueblo. El Verdugo dice: Claro, para cavar su tumba política.

De Buena Fuente no es la mejor columna política, pero tiene a los mejores lectores.

