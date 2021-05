Puebla capital está en el abandono: Soraya Córdova

-Publicidad-

Soraya Córdova Morán es la candidata de alianza PRI-PAN-PRD a la Diputación Local por el Distrito 20 de Puebla Capital, que incluye colonias y varias juntas auxiliares al sur de la metrópoli, como San Pedro Zacachimalpa, San Francisco Totimehuacán, Santo Tomás Chautla y San Andrés Azumiatla.

Según sus apreciaciones, sobre todo en colonias del sur y juntas auxiliares hay abandono total, carecen de agua potable, faltan pavimentaciones de calles, servicios de salud y hay problemas de inseguridad y de falta de transporte. Estas son sus impresiones sobre lo realizado en su campaña:

-Es una injusticia que en el gobierno de la alcaldesa morenista con licencia Claudia Rivera Vivanco, solo se haya aplicado el 4.2 por ciento del presupuesto en obras y servicios.

-Según datos del Coneval, en la capital hay 11 mil 670 viviendas sin agua; 4 mil 650 sin drenaje; 2 mil sin energía eléctrica. En total son casi 200 mil poblanos que no tienen servicios básicos.

-El Gobierno Municipal de Morena pudo haber gastado en obras mil 675 millones de pesos, pero prefirió no hacerlo, solo guardarlos, el famoso guardadito que nadie sabe dónde está, pero no dudamos que están en los asuntos electorales de ahorita.

-En mis recorridos por las colonias que comprenden el Distrito Local 20, la gente siempre me reitera la falta de obras y servicios, una ausencia casi total de estos durante esos dos años y medio.

-No vamos a ser bloque opositor como diputados, vamos a ser bloque gobernante; la unidad nos va a hacer trabajar para corregir el rumbo. Como Alianza, trabajaremos de la mano para legislar en favor de los intereses de la ciudadanía.

-Aunque venimos de partidos políticos distintos, cada uno seguirá la línea de su partido para ciertos temas, sin embargo, trabajaremos juntos en el Congreso, en las cuestiones más importantes para los poblanos.

-Sobre la información de que pide la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, de congelar cuentas de Antorcha Campesina por compra de votos, son parte de una campaña de Morena por el temor a perder las elecciones, ahora que saben que la gente los repudia por los graves errores en el gobierno.

-El Movimiento Antorchista no usa recursos públicos para comprar votos o para algo ilegal. Nadie ha probado que Antorcha compre votos. Es una falsedad y una mentira absurda.

-Invito a los poblanos a no cometer el error de volver a votar por Morena, porque esos sí que son corruptos y no tienen vergüenza para robar.

-Como luchadora social desde hace más de 15 años, he gestionado como Diputada Federal, 2 mil 200 millones de pesos que se aplicaron de obras y servicios que han beneficiado a miles de poblanos de escasos recursos.

-Soy una mujer con experiencia como gestora social y los resultados tangibles de las obras están en colonias de la zona, donde miles de familias humildes han mejorado sus condiciones de vida porque ahora cuentan con calles pavimentadas, escuelas, casas de cultura, clínicas, unidades deportivas, albercas, alumbrado, drenaje y agua potable.

-Hemos sido atacados, a mi equipo de campaña les han hecho disparos al aire, han recibido amenazas de muerte por estar en mi campaña y sufrimos el robo violento de un automóvil. Los hechos fueron el 8 de mayo en la colonia Artículo Primero, de la junta auxiliar de San Francisco Totimehuacán.

-Nosotros no prometemos esperanzas. Las esperanzas no sirven porque la gente no come esperanzas. Nosotros somos hechos y resultados. Eso traeremos, resultados. Legislaremos para beneficio de la gente y lograremos obras que las beneficien.

-He respetado la sana distancia y las condiciones de sanitarias. Voy tocando las puertas de las casas para dialogar, conocer necesidades y convencer a los ciudadanos de mis propuestas para trabajar en forma conjunta. Recorro las calles tocando la puerta de los hogares e invitando a las familias a sumarse a su proyecto que buscará disminuir el rezago social en el Distrito Local 20.

La doctora Soraya Córdova está segura de ganar esta vez la elección, porque existe decepción por los malos gobiernos de MORENA.

En fin, como escribió el veracruzano Francisco Rivera Ávila, conocido como Paco Píldora, (1908-1994), en sus versos políticos:

El ambiente nacional

es de angustia y desconsuelo,

con un borrascoso cielo

que preludia temporal.

No vemos la solución

a tanto diario problema,

todo se vuelve un dilema,

enredijo y confusión.

raultorress@hotmail.com