Cientos de facturas falsas en ayuntamiento de Huauchinango y tal vez habrá debate

Sufragio efectivo, no reelección

Rodolfo Ruiz en su columna La Corte de los Milagros, publicada en E-consulta, indica que la presidenta municipal de San Andrés Cholula, Karina Pérez Pococa, ya no sólo utiliza el parque vehicular del ayuntamiento para movilizar a sus operadores y equipo de campaña, sino también a los funcionarios y empleados de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal.

En el evento que este miércoles encabezó la presidenta municipal con licencia y candidata a la reelección, en el jardín de la Escuela Lúminos, de la 14 Oriente 1825, fueron llevados a su mitin policías, personal de la Unidad de Análisis e Inteligencia (UDAI) elementos de Prevención del Delito, supervisores y peritos de Tránsito y jueces calificadores.

El acto de proselitismo de la candidata de Morena y el PT se efectuó a las 18:00 horas, es decir en horario laboral y en él estuvieron el secretario de Seguridad Pública, el teniente coronel Óscar Hugo Morales González; el coordinador general de Seguridad, Sergio Fernández Martínez; la directora de Prevención del Delito, Rosa Elena Ramos Martínez; la juez calificador Karla Olvera; la médico legista Rosa Carmina Mellado, y el jefe de Peritos, Alfredo Guerrero Zapotitla, entre otros.

Aquí la columna completa

¿Quién pagará el debate?

Jorge Rodríguez en su columna A Puerta Cerrada, publicada en El Sol de Puebla, indica que la tarde de este viernes, en punto de las 4, representantes de los partidos políticos y consejeros del Instituto Electoral del Estado sostendrán una mesa de trabajo para tratar de llegar a un acuerdo con relación al pretendido debate de candidatos a la presidencia municipal de Puebla.

Los voceros de los aspirantes llegarán con la idea de que los integrantes del consejo general han aceptado pagar el costo del ejercicio y que solamente deberán ocupar su tiempo para establecer los términos de la organización, antes de que el reloj marque las 6 de la tarde, cuando ese mismo consejo general sesione formalmente para anunciar los detalles del arreglo.

Estos representantes de partidos y coaliciones, sin embargo, se encontrarán con la sorpresa de que no ha sido así, de que todavía deberán entrar a un intenso y rápido proceso de negociación para definir de dónde saldrá el dinero necesario para el debate, si lo aportarán ellos con recursos de campaña, el organismo electoral con dinero propio o ambos.

Como fue informado en esta columna el pasado 11 de mayo, al seno del Instituto Electoral del Estado se daba casi como un hecho que no habría debate de candidatos a la alcaldía de Puebla debido, precisamente, al tema del financiamiento.

Puesto que no era ni es obligación del organismo cubrir el costo del ejercicio, se afirmaba entre los siete consejeros que tendrían que ser los aspirantes, junto con sus partidos, los responsables de pagarlo, pero, a fuerza, los recursos empleados para ello tendrían que ser contabilizados también como gasto de campaña.

Aquí la columna completa

800 facturas falsas ponen en jaque al matrimonio Alvarado Luna

Fermín Alejandro García en su columna Cuitlatlán, publicada en La Jornada de Oriente, indica que se dice que en el ayuntamiento de Huauchinango se habrían descubierto poco más de 800 facturas falsas, correspondientes a la parte final del periodo oficial de 2014 a 2018, que es la época del gobierno de Gabriel Alvarado Lorenzo, quien es esposo de Liliana Luna Aguirre y hermano de Gabriela Alvarado, quienes son candidatas de Morena a ediles de la Sierra Norte de Puebla.

Por esa razón, se comenta con mucha insistencia en Huauchinango, que se ha convertido una prioridad para Gabriel Alvarado que su esposa Liliana Luna ganar la elección de alcalde de Huauchinango para que se frenen los procesos legales que se habrían abierto, desde el año pasado, por el supuesto uso de las llamadas “empresas factureras” para justificar el gasto de muchos millones de pesos en operaciones simuladas.

Algunos conocedores del tema sostienen que cada factura sería del orden de los 100 mil a los 300 mil pesos, pero que en conjunto darían una cantidad global superior a los 30 o 40 millones de pesos.

Aquí la columna completa

Negocios riesgosos

Alejandro Mondragón en su columna Al Portador, publicada en Status Puebla, indica que la eventual mayoría legislativa de Morena ya puso los pelos de punta a los empresarios.

Profundizar en las reformas al marco legal que requiere la Cuarta Transformación para consolidarse, traerá inequívocamente una fuga de capitales.

El presidente Andrés Manuel López Obrador ha sido consistente en el decir y hacer. Su modelo de nación no incluye al sector empresarial, compuesto por pequeños y medianos negocios, sino a los desprotegidos.

Y para dotar de apoyos a quienes menos tienen, hay que dejar que quienes más disponen ya no lo hagan, con un estado rector que controlará las reglas del mercado.

Un esquema que en el pasado demostró ser tan nocivo, como el neoliberalismo en su versión más cruda que se impuso en la economía.

Aquí la columna completa

Rincón, lastre para Morena

Valentín Varillas en su columna La Tempestad, publicada en Status Puebla, indica que el camaleónico Mario Rincón, aparece nuevamente en la escena política poblana vendiéndose como operador electoral de Morena.

Vaya “activo” para el partido en el poder.

El ex priista, ex morenovallista, ex elbista y ex…lo que sea, no se ha caracterizado precisamente por su efectividad al momento de sumar votos a favor de cualquier proyecto, ni siquiera de los suyos propios.

Así pasó en el 2015, cuando compitió por la diputación federal en el distrito 7 con cabecera en Tepeaca.

Precisamente contra quien hoy aparece como su padrino en el Movimiento de Regeneración Nacional, el senador Alejandro Armenta.

Aquí la columna completa

Ofertas cuestionables

Enrique Núñez en su columna Contracara, publicada en Intolerancia Diario, indica que tanto Eduardo Rivera Pérez como Claudia Rivera Vivanco tienen un pasado que podría mermar la confianza de los electores.

Ambos candidatos fueron presidentes municipales y tuvieron la oportunidad de concretar muchas de las ofertas o promesas que ahora hacen a los capitalinos.

Pavimentar otras mil calles o colocar más ciclovías son proyectos de movilidad urbana que cualquiera aplaudiría; sin embargo, el escándalo que se armó en el Cabildo cuando se subrayó que las mil calles no eran literalmente mil, sino su equivalente en metros cuadrados, dejó a varios con un amargo sabor de boca. Una verdad a medias.

En el caso de Claudia, las cosas no son distintas. Su oferta de iluminar la ciudad podría sonar muy buena, sin embargo, uno se pregunta: ¿Por qué no lo hizo durante su administración?

Intolerancia Diario cuestionó en la semana a ambos aspirantes sobre su propuesta para erradicar la violencia de género y en concreto para disminuir los feminicidios en la capital.

Aquí la columna completa