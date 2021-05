-Publicidad-

Ricardo Monreal Ávila, líder de la bancada mayoritaria de Morena en el Senado, convocó a las fracciones a llegar a un acuerdo sobre el caso del gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, pues señaló que, de lo contrario, esta Cámara puede desaparecer poderes en Tamaulipas.

Este jueves, en rueda de prensa virtual, el también presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), se pronunció a favor de que se agote “la parte política y lograr un buen arreglo institucional”.

Ello implica “reunirse con los actores, reunirse con los partidos involucrados y buscar una solución frente a la determinación del juez de control de girar una orden de aprehensión contra un gobernador que no puede ejercer sus funciones y que donde aparezca se va a proceder a cumplimentar la orden de aprehensión”.

-Publicidad-

Sostuvo que esta sería la mejor solución “antes de que el Senado inicie todo su mecanismo de desaparición de poderes, porque no puede Tamaulipas, no merece Tamaulipas estar en una crisis constitucional, que por cierto, fue el Congreso el que debió haber emitido la convocatoria desde entonces de gobernador provisional y no lo hizo”.

Aseveró que Morena, que tiene la mayoría en esa cámara, puede solicitar un periodo extraordinario para dictaminar y aprobar una declaración de desaparición de poderes en Tamaulipas y nombrar un titular del Ejecutivo estatal provisional.

Afirmó que el procedimiento es posible para que se actualiza al menos una de las cinco causales que establece la ley reglamentaria del artículo 76 de la Constitución, fracción V, en materia de declaratoria de desaparición de poderes.