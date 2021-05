-Publicidad-

El presidente, Andrés Manuel López Obrador, señaló que está abierto a que haya observadores internacionales, como los de la Organización de Estados Americanos (OEA), en las elecciones, pero no se permitirá “ninguna intromisión que afecte la soberanía”.

En su conferencia de prensa matutina, indicó que no se admitirá que existan “actitudes injerencistas”, en los comicios del próximo 6 de junio, ya que “México no es una colonia, no es un protectorado, es un país libre, independiente y soberano”.

Agregó que “no hay nada que temer”, además de que es la misma ciudadanía la que realiza denuncias, sobre todo en redes sociales, para que los comicios sean libres y limpios, «que no haya compra de votos, ni intervención de un país extranjero”.

Reiteró su llamado al gobierno de Estados Unidos para que responda sobre el financiamiento a Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), para lo cual envió una nota diplomática el pasado 7 de mayo, y mostró su desacuerdo en que la entrega de recursos continúe en pleno proceso electoral.

Todos en MCCI son opositores

Afirmó que “no hay nadie” en dicha organización civil que no esté en contra de su gobierno, comenzando por su fundador Claudio X. González Guajardo, quien “aglutinó a los partidos conservadores del país”.

Cabe mencionar que fue el Instituto Nacional Electoral (INE) el que “invitó” a que la OEA despliegue una misión de observación, que inició el pasado 11 de mayo, y de cara a los comicios del próximo 6 de junio.

Conservadores quieren manejar presupuesto

El presidente refrendó que “el partido conservador” busca ganar la Cámara de Diputados para poder manejar el presupuesto y que no sea usado para población con menos recursos, “no quieren que se entreguen becas, pensiones ni apoyos al campo”.

Comentó que en administraciones anteriores el erario “se lo repartían ellos, se lo robaban”, además de que actúan como “delincuentes de cuello blanco, pero están tan enajenados que no le llaman robo, sino hacer negocios”.

Explicó que la concepción de la oposición es la de llamar populismo o paternalismo al apoyar a los más necesitados y postulan que el gobierno no debe intervenir en la economía, salvo para rescatar empresas privadas.